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Российская газета

Работу израильского "Железного купола" показали на видео

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Источник изображения: rg.ru

Работу израильского "Железного купола" показали на видео. Можно понаблюдать, как действует тактическая система противовоздушной обороны Израиля, которую в стране позиционируют как одну из самых современных.

После того, как видео представили, появилось много откликов. Некоторые пользователи соцсети пишут, что потраченные деньги лучше отдать на помощь народу Палестины. Но большинство считает, что Израиль будет в безопасности, имея такую систему ПРО.

Система "Железный купол" предназначена для защиты от неуправляемых тактических ракет, дальность полета которых составляет от четырех до 70 километров. "Железный купол" разработала израильская компания Rafael. В его составе - многоцелевая радиолокационная станция EL/M-2084, центр управления огнем и три пусковые установки с 20 ракетами-перехватчиками "Тамир". Длина противоракеты - три метра, диаметр - 160 миллиметров.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Продукция
Железный купол
Компании
Rafael
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