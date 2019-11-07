Скатертью дорога: российский "Тигр" проводил колонну ВС США в Сирии

Американских военных, вывозящих технику из Сирии, сняли на видео.

Ролик, опубликованный в Twitter, позволяет увидеть, как ночью на пограничном пункте Аль-Валид (провинция Хомс) колонна ВС США переправляется из Сирии в Ирак.

В общей сложности, как сообщалось в СМИ, были вывезено 55 трейлеров с бронетехникой, строительным и саперным оборудованием.

Местные жители провожали американских военных свистом и гудками клаксонов.

Любопытно, что все это происходило под взором российской военной полиции. Бронеавтомобиль "Тигр" ожидал, когда колонна освободит дорогу.

Олег Корякин