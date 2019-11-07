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Российская газета

США обновили "царь-бомбы" для Ирана

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Источник изображения: U.S. Military/Wikimedia.org

ВВС США модернизируют арсенал шестиметровых противобункерных авиабомб GPU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator) до новейшей версии GBU-57E/B. Единственным носителем 13-тонных  боеприпасов является бомбардировщик B-2 Spirit.

Обновление противобункерного оружия стало ответом на заполнение Ираном центрифуг по обогащению урана, пишет The Drive. Массивная авиабомба со спутниковым наведением способна добраться до ядерного объекта Фордо,  укрытого на 100-метровой глубине под несколькими слоями армированного железобетона.

В феврале 2018 года ВВС США объявили о закупке неназванного количества MOP впридачу к 20 имеющимся. Боеприпасы заказаны в снаряженном и инертном вариантах. Последний предназначен как для учебных целей, та и для использование в паре с боевой бомбой. Благодаря спутниковому наведению 13-тонная болванка выкопает для GPU-57 кратер, позволив той проникнуть еще глубже.

По данным разработчика, новейшая версия GBU-57E/B оснащена ускорителем боеголовки, при этом неясно, идет ли речь о дополнительном двигателе, продвигающем заряд в земную твердь, или механизме раннего срабатывания.

В феврале 2018 года авиабаза Уайтмен, где базируются бомбардировщики B-2, опубликовала видео применения самолетом двух MOP подряд. В качестве другой цели для GBU-57 названа Северная Корея, располагающая развитой сетью тоннелей и спрятанных в скалах систем ПВО.



Антон Валагин

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Страны
Иран
КНДР
США
Продукция
B-2 Spirit
GBU-57
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
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