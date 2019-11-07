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Интерфакс-АВН

Песков об использовании беспилотников: разрешено все, что не запрещено

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: https://twitter.com

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Идея Росгвардии получить право сбивать дроны над охраняемыми объектами при помощи огнестрельного оружия не является попыткой "задушить" рынок этих летательных аппаратов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами Пескову задали вопрос, не считают ли в Кремле, что данная инициатива может угрожать перспективному рынку дронов и другой подобной техники, который в России только начал развиваться.

В ответ пресс-секретарь президента отметил, что с 1 ноября вступил в силу новый закон, который требует регистрировать дроны, превышающие установленные размеры.

"Это не означает, что запрещен их запуск, использование и так далее", - сказал он в связи с этим.

Вместе с тем Песков напомнил о существовании закона о госохране.

"Здесь просто нужно соблюдать те районы, те объекты, полеты над которыми запрещены, вот и все. Все остальное, что не запрещено, разрешено", - сказал он.

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