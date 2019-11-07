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Интерфакс-АВН

Промсвязьбанку может быть передано около 70% средств ГОЗ, остальное перейдет другим уполномоченным банкам - Минфин

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Вывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве. Архивное фото
Вывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Около 70% объема денежных средств, которые предназначаются для финансирования гособоронзаказа (ГОЗ), планируется разместить на счетах опорного банка для ОПК - Промсвязьбанка (ПСБ), остальное будет распределено среди других уполномоченных банков, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Я думаю, что это должны быть цифры в рублях по итогам принятия федерального бюджета. То есть, в федеральный бюджет включаются расходы на гособорнзаказ, и после этого выходит акт правительства, который говорит, что вот столько - ПСБ. Все остальное - в другие уполномоченные", - сообщил он по итогам обсуждения соответствующего законопроекта на комитете по финансовому рынку Госдумы РФ.

При этом замминистра уточнил, что крупнейшие российские банки с государственным участием не будут работать с гособоронзаказом. В части перечня уполномоченных Моисеев отметил, что с учетом того, что это исключительно только рублевые транзакции, есть много желающих, среди которых банки, которые активно работают и сейчас.

"Сейчас разговора о перечне уполномоченных нет. Первое - что у нас опорный ПСБ, который будет получать установленную правительством значительную сумму, видимо, 70%, которая сейчас обсуждается, и опять же, это пока обсуждается, не утверждена. Второе - это то, что Минобороны должно получить соответствующие полномочия. В части, оставшейся после 70%, в части 30% любой уполномоченный банк может претендовать, но мы исходим из того, что эти претенденты не будут из числа крупнейших банков", - сказал Моисеев.

Как сообщалось, в начале октября правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в закон "О государственном оборонном заказе", который определяет, что Промсвязьбанк является опорным банком для оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ПСБ является опорным банком для ОПК, 100% голосующих акций которого находится в собственности РФ. Кроме того, правительство наделяется полномочиями устанавливать объем денежных средств, размещаемых на счетах опорного банка для ОПК и соответствующих уполномоченных банков в рамках государственного оборонного заказа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОПК АО
Проекты
Гособоронзаказ
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