Рогозин: замена "Ангары" для пуска спутников "Гонец" не связана с производственным планом

Глава Роскосмоса заявил, что "не понял, откуда паника"

ОМСК, 6 ноября. /ТАСС/. Роскосмос принял решение заменить ракету "Ангара" для запуска трех спутников "Гонец" в 2021 году на носитель "Союз-2.1" не из-за производственных планов, сообщил в среду журналистам гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Роскосмосу виднее, на каком носителе выводить аппараты. Это связано с тем, что "Союз" - более мощная [ракета], чем легкая "Ангара", были приняты параметры - и готовность производства, и мощность самой ракеты, поэтому адаптировали [спутники "Гонец] под ракету "Союз", - сказал Рогозин.

По его словам, замена ракеты никак не связана с производственным планом Роскосмоса. "Мы как работали, так и работаем, замена одной ракеты на другую - это наш вопрос, мы часто меняем ракеты. Происходит расторжение одного контракта, заключение другого контракта, это рабочие моменты. Поэтому я не понял, откуда паника", - отметил глава госкорпорации.