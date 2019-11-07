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Военное обозрение

США вступили в борьбу за украинский "Мотор-Сич"

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СоединенныеШтаты вступили в борьбу за украинское предприятие "Мотор-Сич". Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальные источники, неофициальный советник Дональда Трампа Эрик Принс, он же основатель частной военной компании Academi (ранее Blackwater), начал переговоры о покупке украинской компании.

Источник изображения: topwar.ru

По данным издания, администрация Белого дома обратилась к Принсу и еще одному частному лицу по поводу приобретения украинского предприятия "Мотор-Сич". Таким образом в Вашингтоне хотят препятствовать продаже компании Китаю, а сам Пекин лишить получения так необходимых ему оборонных технологий в двигателестроении.

Эрик Принс уже побывал на Украине, обсудил вопрос приобретения с украинскими властями и посетил главный завод компании. В издании отмечают, что он заинтересован в приобретении "Мотор Сич", но от комментариев Принс отказался. Пресс-секретарь компании Frontier Services Group при этом подтвердил, что Принс "хочет инвестировать в Украину". В самой украинской компании и в правительстве Украины от комментариев отказались, сославшись на вопрос национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что Китай намерен приобрести украинское предприятие "Мотор-Сич", являющееся одним из лидеров двигателестроения для авиационной техники. В августе этого года тогдашний советник Дональда Трампа Джон Болтон уже приезжал в Киев, чтобы отговорить Зеленского от продажи "Мотор-Сич" китайцам.

На самой Украине официального решения о продаже компании нет, своего решения еще не вынес и Антимонопольный комитет Украины. В то же время, по словам представителей украинского правительства, китайский консорциум фактически приобрел "Мотор Сич", осуществив перевод платежей и установив контроль над оффшорными компаниями, которые в совокупности составляют контрольный пакет акций производителя.

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Мотор Сич
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Проекты
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