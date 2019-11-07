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ТАСС

Первый запуск с Восточного в 2020 году запланирован на апрель

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Стартовый комплекс космодрома "Восточный"
Стартовый комплекс космодрома "Восточный".
Источник изображения: © Роскосомс

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, всего будет пять запусков

ОМСК, 6 ноября. /ТАСС/. Первый запуск ракеты "Союз" с космодрома Восточный в 2020 году запланирован на апрель. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения ПО "Полет" в Омске.

"С апреля следующего года начинаем активно стартовать с Восточного, пять запусков у нас будет", - отметил Рогозин.

Ранее глава Роскосмоса доложил президенту РФ Владимиру Путину, что на 2020 год с космодрома Восточный запланировано пять пусков ракет. Он также сообщил, что в будущем количество стартов с этого космодрома будет увеличиваться.

Восточный - первый российский гражданский космодром. Первый запуск с него состоялся в апреле 2016 года. В июне 2019 года началось строительство второй очереди космодрома. Восточный уменьшит зависимость России от расположенного в Казахстане Байконура.

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Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Байконур
Восточный Космодром
Союз РН
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