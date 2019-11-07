Войти
Военно-промышленный курьер

Россия и Индия подписали протокол о сотрудничестве в оборонной сфере

903
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Протокол, в котором определены перспективы отношений Москвы и Дели в оборонной сфере, подписан на заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству (ВТС) в Москве в среду.

На подписании отмечалось, что в протоколе "определены перспективные направления взаимодействия и конкретизированы пути реализации намеченных проектов".

В ходе заседания в Москве стороны обсудили практические вопросы наращивания двустороннего взаимодействия в свете договорённостей, достигнутых в ходе российско-индийского саммита 4-5 сентября текущего года в городе Владивостоке.

Российско-индийская межправительственная комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству была организована в соответствии с соглашением между правительствами РФ и Индии от 13 декабря 2018 года. До этого времени она действовала в рамках соглашения между правительствами двух стран от 3 октября 2000 года.

Комиссия собирается один раз в год поочередно в Москве и Нью-Дели, а состав комиссии утверждается соответствующими распоряжениями правительства сторон.

Фото Вадима Савицкого

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Похожие новости
01.03.2019
Украинским Т-84 и российским Т-90С спрогнозировали "настоящий боевой дебют"
30.03.2016
FIDAE-2016: Южная Америка в структуре мирового импорта ВиВТ в 2007-2018 гг. и прогноз на 2015-2018 гг.
08.08.2013
Перспективы отечественного самолетостроения
22.02.2011
ВМФ Индии требуются морские патрульные самолеты и самолеты-амфибии
10.04.2008
Нет у России чуждых ей стихий...
04.04.2008
Продажа оружия не терпит суеты и шума
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.11 18:42
  • 2
"Мы должны быть первыми": Пентагону нужен Терминатор
  • 07.11 18:17
  • 3
"Я в шоке": Зеленского расстроил завод по производству танка
  • 07.11 18:17
  • 18
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 07.11 17:51
  • 3
MUTT: мулы XXI века
  • 07.11 17:37
  • 48
Рогозин заявил, что Роскосмос проводит сокращения "паразитирующего" персонала
  • 07.11 17:32
  • 7
Госиспытания БМП-2М с новым боевым модулем завершатся до 1 декабря
  • 07.11 17:22
  • 1
Стрельба с двух колес: китайский мотоспецназ сняли на видео
  • 07.11 17:10
  • 1
Упущенный шанс нулевых: унификация Т-72Б, БТР-90М, БМП-3М и БМД-4
  • 07.11 16:30
  • 4
Российский генерал назвал особенности войн будущего
  • 07.11 16:02
  • 130
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 07.11 15:51
  • 2
Военно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 07.11 15:31
  • 4
С-125 против С-400: попали точно в цель! (Haber7, Турция)
  • 07.11 14:42
  • 1
Немецкие "Тайфуны" в ожидании обновления
  • 07.11 14:37
  • 8
ВМФ России освоил технологии погибшего в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 07.11 14:27
  • 11
Легким движением руки "Руслан" превращается в "Слона"