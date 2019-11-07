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ЦАМТО

Совет Федерации ратифицировал соглашение СНГ о системах военной спутниковой связи

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Совет Федерации РФ
На заседании Совета Федерации РФ.
Источник изображения: Владимир Федоренко / РИА Новости

ЦАМТО, 6 ноября. Совет Федерации ратифицировал на заседании 6 ноября соглашение СНГ об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании, передает "РИА Новости".

Документ подписан Россией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией 6 июня 2018 года в Кызыле. Соглашение призвано повысить надежность управления вооруженными силами стран СНГ и организовать взаимодействие между ними с использованием систем спутниковой связи военного назначения.

С учетом технических характеристик, заложенных в Единую систему спутниковой связи Вооруженных сил РФ, совместная работа наземных средств возможна только при наличии в вооруженных силах государств-участников СНГ станций спутниковой связи, принятых на снабжение ВС РФ.

Координация деятельности по реализации соглашения возлагается на Совет министров обороны государств-участников СНГ, а сотрудничество будет осуществляться через министерства обороны соответствующих государств, отмечает агентство.

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Страны
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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