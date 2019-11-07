Франция и Кипр обсуждают продажу кораблей OPV-50

ЦАМТО, 6 ноября. Франция предлагает Кипру приобрести два новых патрульных корабля прибрежной зоны (OPV), которые строятся совместным предприятием Kership, сформированным компаниями Piriou и Naval Group (ранее DCNS).

По информации Navyrecognition.com, Кипр намерен заключить с Францией соглашение, согласно которому военно-морская база "Мари" станет пунктом постоянного базирования боевых кораблей французского флота. В данном контексте Кипр планирует провести модернизацию этой базы. Командование французских ВМС, в свою очередь, готово принять на себя вышеуказанные обязательства, но при условии, что Кипр закупит французские патрульные корабли OPV-50 для обеспечения правопорядка на море и усиления контроля за исключительной экономической зоной. Стоимость продажи оценивается в 75 млн. евро.

При этом конкуренцию Франции могут составить и другие страны, включая Израиль, США и Италию, которые также рассматривают возможности получения выгоды от участия в защите острова и его природных ресурсов, в том числе перспективных газовых месторождений, на которые также претендует Турция.

Компания Kership предлагает для обеспечения безопасности на море несколько типов кораблей длиной до 95 м, которые могут применяться ВМС, Береговой охраной, таможенными службами и другими силовыми структурами и гражданскими заказчиками.

Длина корабля класса OPV-50 составляет 58,2 м, ширина – 9,5 м, водоизмещение – 550 т, максимальная скорость – 21 узел, дальность плавания – 5000 морских миль на скорости 12 узлов, экипаж – 36 человек. Корабли вооружены 20-мм автоматической пушкой и двумя 12,7-мм пулеметами.