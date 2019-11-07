Сухопутные войска Малайзии не получили заказанные вертолеты MD-530G

ЦАМТО, 6 ноября. Минобороны Малайзии подтвердило, что программа закупки легких вооруженных разведывательно-ударных вертолетов MD-530G столкнулась с проблемами и существенно отстает от первоначально согласованного графика.

Как сообщал ЦАМТО, компания MD Helicopters (MDHI) 1 февраля 2016 года объявила о подписании контракта на поставку Сухопутным войскам Малайзии шести разведывательно-ударных вертолетов MD-530G. Стоимость соглашения составила 321,9 млн. ринггитов (82,6 млн. долл.). СВ Малайзии стали первым заказчиком этих машин. Для поддержки вертолетов в Малайзии, MDHI заключила партнерское соглашение с малазийской компанией CTRM Aviation (дочерняя компания DRB-Hicom Defense Technologies).

Первоначально предполагалось, что поставки начнутся в четвертом квартале 2016 года и завершатся в первой половине 2017 года, однако график был нарушен, предположительно, из-за длительной процедуры согласования условий контракта в руководстве страны, а также необходимости проведения сертификации вертолета, адаптированного под специфические требования ВС Малайзии.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на пресс-релиз Министерства обороны Малайзии, на текущий момент вертолеты так и не поставлены. Ранее была проведена оценка возможностей и укомплектованности MD-530G в процессе их сборки на мощностях MDHI и "выявлена необходимость внесения изменений в конструкцию для обеспечения соответствия требованиям армейской авиации СВ Малайзии". Как заявлено, график поставки вертолетов на сегодняшний день существенно изменен (срок по времени увеличен втрое).

Согласно данным Министерства обороны, правительство Малайзии на текущий момент оплатило более трети стоимости контракта на поставку MD-530G. Всего компании было перечислено 112,6 млн. ринггитов (27,1 млн. долл.), что составляет 35% от общей стоимости контракта.

В заявлении указано, что министерство в настоящее время рассматривает "информацию и отзывы всех заинтересованных сторон для определения дальнейшего направления закупок этого вертолета". Не вдаваясь в подробности, оборонное ведомство сообщает, что правительство "определило несколько вариантов решения проблемы приобретения", которые должны минимизировать потери.

Изначально предполагалось, что MD-530G будут применяться Корпусом армейской авиации в боевых условиях в Восточном Сабахе. В состав вооружения вертолета должны войти 7,62-мм шестиствольный пулемет М134 компании Dillon Aero, пулеметный контейнер HMP400 компании FN Herstal с 12,7-мм пулеметом M3, блоки орудий с НАР и 70-мм управляемыми ракетами TALON. Вертолет должен быть оснащен стеклянной кабиной пилотов, иметь усиленное шасси, улучшенные средства связи, нашлемную систему целеуказания и электрооптическую/ИК систему прицеливания для обнаружения широкого спектра угроз.