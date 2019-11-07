Появилось первое изображение сверхтяжелого транспортника "Слон"

ЦАГИ опубликовал фотографию модели перспективного сверхтяжелого военно-транспортного самолета "Слон", создаваемого на замену Ан-124 "Руслан". Модель изготовлена для испытаний в аэродинамической трубе института. Длина модели 1,63 метра, размах крыла 1,75 м, вес 120 килограммов.

Russian aerodynamic research house TsAGI releases wind tunnel model of one concept for a Russian-sourced An-124 replacement. And I will call it Fred-ski. https://t.co/c821tb8PEg pic.twitter.com/QnIqwCl2QN — Steve Trimble (@TheDEWLine) November 5, 2019

Для снижения массы большая ее часть выполнена из алюминиевых сплавов, а самые нагруженные элементы - из конструкционных сталей.

- Наиболее трудоемкой была работа над крылом, оно отличается сложной пространственной формой для обеспечения высоких аэродинамических характеристик на крейсерских режимах, - рассказал заместитель начальника технологического отдела опытного производства Андрей Сидоров.

Модель будут испытывать в трансзвуковой трубе Т-106. На 2020 год запланированы тесты на установках Т-106 и Т-102, причем помимо характеристик на крейсерских режимах будет изучаться поведение самолета при взлете и посадке.

Внешне "Слон" напоминает Ан-124, при этом имеет ряд серьезных отличий от предшественника. Во-первых, он способен перевозить 180 тонн вместо 120. Грузовая кабина выше почти на метр, по ее потолку проложат рельсы для двух тельферов суммарной грузоподъемностью 30 тонн. Над грузовой кабиной находится пассажирская, вместимостью до 100 человек. "Слон" может взять на борт 400 десантников и 14 броневиков "Тигр" либо пять самоходок "Спрут". Самолет спроектирован под перспективные двигатели ПД-35 с высокой степенью двухконтурности. Для удобства размещения на стоянке законцовки 88-метрового крыла складываются.

В конструкции транспортника использовано много технологий из задела Ан-124: носовая и кормовая погрузочные рампы, возможность установки дополнительной палубы, шасси с регулируемым клиренсом.

Антон Валагин