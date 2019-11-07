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Интерфакс-АВН

Новая спутниковая система управления беспилотной сельхозтехникой повысит эффективность предприятий - "Ростех"

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") провел испытания спутниковой геодезической системы управления беспилотной сельскохозяйственной техникой Genesis, сообщила пресс-служба "Ростеха".

"Испытания с использованием специализированных тракторов-опрыскивателей проходили в различных погодных условиях, в том числе в сложных метеоусловиях: в дождь и сильный ветер. В ходе тестирования техника выполнила все требуемые маневры в нескольких режимах управления, на различных скоростях и на разных дистанциях", - говорится в сообщении.

Там отметили, что работа тракторов координировалась базовой станцией РС-2 и многочастотным спутниковым приемником МР-8, входящих в линейку Genesis. Точность позиционирования техники при испытаниях не превысила нескольких сантиметров.

"Прошедшие испытания - это часть проекта "Высокоточное земледелие", который дочернее предприятие холдинга "Швабе" с 2018 года реализует совместно с китайскими партнерами. В рамках этого проекта создана комплексная система управления сельскохозяйственными машинами на основе спутниковых навигационных систем, которая позволит, в частности, оптимизировать расход удобрений в зависимости от почвенных карт конкретного участка", - сказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, чьи слова приводит пресс-служба.

По его словам, комплекс, который позволит существенно повысить эффективность агропредприятий, должен заинтересовать как крупных производителей, так и частных фермеров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
Ростех
Швабе ОАО
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1 комментарий
№1
07.11.2019 14:20
дело за малым, раздобыть где то "беспилотную сельхозтехнику"...)
0
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