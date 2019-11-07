"Потрясающее оружие": почему Сербия не покупает С-400

Президент Сербии назвал причину отказа от покупки С-400

У Сербии нет финансовых возможностей для приобретения российских комплексов С-400, заявил президент страны Александар Вучич. При этом он выразил надежду, что однажды Белграду все же удастся приобрести эту технику, потому что если государство будет обладать ей, на него никто не решится напасть.

Сербия не сможет закупить у России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, потому что Белград не располагает достаточными средствами на это, объяснил сербский президент Александар Вучич в эфире национального телевидения.

Он признал, что когда у государства есть такое оружие, его никто не осмелится атаковать.

"Я видел, что это потрясающее оружие. Но мы покупать его не будем, так как у нас нет денег", - сказал он. Сербский лидер пояснил, что значительная часть средств из бюджета уходит на строительство автомагистралей.

Вучич также обратил внимание, что у Турции, которая ранее приобрела С-400 у России, экономика в десять мощнее, чем у Сербии.

Тем не менее, по словам главы государства, сербская армия все равно будет укрепляться за счет закупки вооружений, он объяснил свою решимость тем, что страна со всех сторон окружена НАТО. К тому же, это представляется необходимым и на фоне закупок вооружений властями Хорватии и частично признанной республики Косово.

"У нас есть авиация, которая стала намного сильнее, будем усиливать ПВО с помощью [зенитных ракетно-пушечных комплексов] ЗРПК "Панцирь-С" и других систем, которые не находятся в санкционном списке", - отметил сербский президент.

О том, что Сербия купила у России один "Панцирь-С", стало известно в конце октября.

"Как известно, одну систему "Панцирь-С" мы купили, заказали и вскоре ожидаем ее в нашей стране. Наши люди очень довольны, они тренируются", - подчеркнул Вучич.

Он назвал эту систему фантастической. Глава Сербии отметил, что она перехватывает все летающие объекты, особенно беспилотные самолеты и крылатые ракеты. Тогда Вучич также сказал, что его страна не может купить российские С-400, но не указал причину этого. При этом президент признал, что Белград хотел бы обладать такими ЗРК.

Вучич ранее посетил учения "Славянский щит - 2019" и во время них осмотрел дивизион С-400 и батарею комплексов "Панцирь-С" ВС РФ. После этого он выразил надежду, что однажды его государство сможет позволить себе приобретение такого комплекса.

Российско-сербские учения ПВО "Славянский щит - 2019" проходили в первый раз. Они состояли из двух этапов. Первый состоялся в сентябре в Астраханской области на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Во втором этапе маневров участвовали подразделения С-400 и "Панцирь-С" ВКС. Кроме того, были задействованы зенитные ракетные комплексы "Нева-М1Т" и "Куб-М" ВВС И ПВО Сербии.

О том, что Россия перебросила дивизион С-400 и батарею "Панцирь-С" в Сербию для участия в военных учениях, 24 октября сообщили в российском Минобороны. Техника впервые применялась в маневрах на территории зарубежного государства. Это происходило как раз в рамках второго этапа "Славянского щита - 2019", указали в релизе ведомства. С-400 и "Панцирь-С" развернули на сербской авиабазе Батайница.

Они вошли в российско-сербскую группировку сил и средств ПВО. По плану они должны были отработать обнаружение, сопровождение, классификацию и уничтожение всего спектра воздушных целей условного противника.

Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" предназначены для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Комплексы могут действовать на дальности в 400 км и уничтожать цели на высоте до 30 км. Их также можно применять против наземных объектов.

Эти системы вызывают особый интерес зарубежных государств. Многие страны стремятся совершить такую покупку, чем серьезно беспокоят США.

Помощник американского госсекретаря по военно-политическим вопросам Кларк Купер заявил, что Россия навязывает свои ЗРК C-400 во всем мире. Он сравнил распространение Россией этой техники с распространением ранее автомата Калашникова. АК он назвал "символом поддерживаемых СССР повстанческих движений от Юго-Восточной Азии до Африки". По мнению Купера, Россия стремится воспользоваться потребностью партнеров в области безопасности, чтобы создать препятствия для Вашингтона при поставке им передовых средств обороны.

Лидия Мисник