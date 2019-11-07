Polityka (Польша): подводные игры НАТО и России. Польша говорит "я пас"

Россияне отправили в Атлантический океан десять подводных лодок, с тревогой пишут норвежцы, ссылаясь на военную разведку. Их цель — подойти незамеченными к американскому побережью. Польское издание оценило стратегический потенциал ВМФ стран НАТО и констатировало, что Польша оказалась самым слабым звеном.

Россияне отправили в Атлантический океан десять подводных лодок, с тревогой пишет норвежская пресса, ссылаясь на военную разведку. Если им удастся подойти незамеченными к американскому побережью, Москва продемонстрирует, что обладает стратегическим перевесом.

Учения начались на прошлой неделе и продлятся еще два месяца. Российские СМИ сообщили, что с базы в Мурманске в море вышли две ударные подводные лодки, которые будут отрабатывать технику погружений и испытывать вооружения. Однако норвежцы, обеспокоенные возросшей активностью у своих берегов, подняли тревогу: россияне задействовали не две, а десять подлодок, при этом восемь из них атомные. Если все именно так, это самая масштабная подводная операция россиян со времен холодной войны, полностью повторяющая использованный в прошлом сценарий.

Норвежцы не позволили россиянам себя обмануть

Как сообщают портал "Баренц Обсервер" и норвежские СМИ, ссылающиеся на данные военной разведки, россияне хотят пройти мимо Великобритании, Исландии и Гренландии, чтобы, оставшись незамеченными, выйти на огневую позицию у побережья США. Норвежцев в особенности возмутило то, что операция началась уже 25 октября, когда проходили торжества, посвященные 75-й годовщине освобождения Финнмарка Красной Армией, на которых присутствовали норвежский король и представители правительства двух стран. Когда главы дипломатии России Сергей Лавров и Ине Эриксен Серейде (Ine Eriksen Søreide) говорили, как важно избегать эскалации напряженности, российские подводные лодки уже вышли в море. Это, впрочем, типичный для России прием: говорить одно, а делать другое. Хорошо, что норвежцы не позволили себя обмануть.

Северный проход из Арктики в Атлантический океан имеет стратегическое значение: россияне могут показать американцам, что они способны взять на прицел их базы на восточном побережье, авианосные группы и транспортные маршруты, ведущие в Европу. От последних зависит стабильность НАТО в случае военного конфликта, и нет лучшего способа подорвать доверие к Альянсу, чем незаметно преодолеть тысячи морских миль и всплыть неподалеку от американских берегов. Сценарий такой стратегической игры, начало которой мы сейчас наблюдаем, описан во множестве книг и фильмов, например, в "Охоте за "Красным Октябрем"" Тома Клэнси (Tom Clancy). Сейчас речь идет даже не о непосредственно всплытии, а о том, что в течение двух месяцев, пока продолжался бы рейс россиян, у НАТО не было бы на его тему никакой информации. Альянсу в таком случае следовало бы всерьез встревожиться, ведь он бы получил доказательство того, что опаснейший российский Северный флот находится в состоянии боевой готовности.

Как обнаружить российскую подводную лодку

Что это все такое? Соревнование: какая сторона подойдет ближе к другой, не показывая своего местоположения. Ключевая задача НАТО состоит в том, чтобы проверить, смогут ли российские корабли преодолеть технологическую баррикаду союзников, возведенную в морских пучинах и в воздухе. Речь идет о гидроакустической противолодочной системе (SOSUS), состоящей из подводных гидроакустических и магнитных датчиков.

Во время Второй мировой войны американцы поняли, что относительно узкий проход из северной части Атлантического океана в Северный Ледовитый океан (каналы между Гренландией, Исландией и Великобританией) следует контролировать с воды и с воздуха. Тогда это было нужно для ограничения действий кригсмарине, и в первую очередь ее смертоносных подлодок.

Позже, в 1950-х годах, технологии позволили проложить на дне океана сеть кабелей с датчиками, предназначенными для обнаружения (довольно шумных в то время) кораблей. На пике своих возможностей система включала в себя более 20 станций на суше и тысячи километров кабелей по обе стороны от американского континента, в том числе на Багамах. Ее существование долго оставалось для СССР тайной, однако, в итоге он узнал о ней благодаря своему шпиону.

Это разоблачение и усовершенствования в конструкции кораблей (они стали гораздо более тихими) привели к тому, что сейчас станций осталось всего две. Уже в период холодной войны гораздо более важное значение приобрели датчики, размещенные не на дне, а на передвижных морских и воздушных платформах (свою роль играет также постоянное наблюдение со спутников). Гораздо проще раз в несколько лет модернизировать гидролокатор, установленный на такой платформе (например, на корабле), чем тот, который находится на дне. Еще проще оснащать все более совершенными электронными системами гидроакустические буи, которые сбрасывают в воду с самолетов и вертолетов.

Сегодня противолодочная оборона опирается в первую очередь на операции фрегатов с вертолетами, а также морских патрульных самолетов, которые могут не только обнаружить подлодки, но и даже осуществить акцию устрашения (они сбрасывают с большой высоты гидроакустические буи, которые фиксируют сигналы субмарин). Обнаруженные в ходе такой операции корабли фактически выводятся из игры: их легко уничтожить. Однако океан огромен, так что там, где наиболее велика вероятность появления противника, все средства противолодочной борьбы должны находиться в постоянной готовности.

Именно поэтому в Исландии постоянно пребывают патрульные самолеты P-8 "Посейдон" американских ВМС. По тем же самым причинам британцы модернизируют свой флот: недавно они заказали 13 фрегатов, которые в их военной традиции выступают ключевым элементом борьбы с подводными лодками. В свою очередь, состоятельные, но уступающие британцам по военному потенциалу норвежцы решили купить новые подлодки и удержать на плаву корабли предыдущих поколений (они не имеют атомных реакторов, но уже много лет принимают участие в натовских учениях и могут прекрасно обеспечивать безопасность ключевых участков). В прошлом году Норвегия лишилась одного из своих фрегатов, сейчас их осталось у нее четыре, что не так плохо для страны такого размера.

Россияне прекрасно знают, кто каким потенциалом обладает. Возможно, они выбрали идеальный момент, воспользовавшись минутной слабостью Запада. На тех же самых учениях они испытали носитель межконтинентальных ядерных ракет нового поколения. Подводная лодка "Князь Владимир", находясь под водой, впервые произвела пуск ракеты "Булава" из Белого моря в направлении полигона Кура на Камчатке. "Князь Владимир" (названный так не в честь Путина, а в честь правителя, жившего во времена Киевской Руси) приступил к ходовым испытаниям год назад. Запуск межконтинентальной баллистической ракеты с такого нового корабля - это большой успех. Он означает, что россияне ускорили процесс модернизации и не позволяют себе таких отставаний от графика, как в прошлые годы.

В этом контексте вопрос о реакции Польши выглядит рассуждениями в духе "слон и польский вопрос". Арктика, Атлантический океан, Северный флот - где мы, а где серьезные миссии и отдаленные районы. Однако сдерживание, выслеживание, обнаружение и обезвреживание российских кораблей входит в задачи НАТО в целом, значит, в частности, и в задачи нашей страны.

Два польских фрегата, "Костюшко" и "Пулаский" (правда, старые, плохо вооруженные и оснащенные не самыми лучшими вертолетами), регулярно принимают участие в учениях в холодных глубоких и сложных северных водах. К сожалению, в соответствии с планами министерства обороны, Польша скоро от них избавится, а робкие предложения купить новые или бывшие в использовании ни к чему не приводят. Программа "Меч-рыба" по созданию новых боевых надводных кораблей остается в силе, однако, ее значительно сократили. Также провалился план по закупке двух фрегатов, снятых с вооружения в Австралии. Таким образом НАТО в Европе лишится небольших, но вносящих свой вклад в совместные усилия польских кораблей.

Это еще не все. Министерство обороны вложило большие деньги в четыре очень хороших противолодочных вертолета, но без кораблей соответствующего размера их можно использовать только в прибрежных районах Балтийского моря и, возможно, в Датских проливах. Если бы мы инвестировали не только в вертолеты, но также в два новых фрегата с вертолетными ангарами и взлетно-посадочными площадками, наш вклад в союзнический потенциал был бы более существенным. Его заметили бы в Брюсселе, Вашингтоне, а также в Москве.

Кроме того, российские действия на большом водном театре военных действий, в микромасштабе повторяются в Балтийском море. Разумеется, здесь мы имеем дело не с атомными, а с классическими дизель-электрическими подводными лодками, которыми располагает довольно слабый Балтийский флот. Он не получает новой подводной техники на приоритетных началах, но российская сеть рек и каналов позволяет в случае необходимости легко перебросить в Балтику Черноморский флот. Эта операция займет несколько недель, но провести ее можно практически незаметно.

Теоретически, если говорить о современных субмаринах, НАТО обладает перевесом. Германия располагает шестью подлодками U212A и собирается принять на вооружение две подлодки U212CD. Швеция, которая не входит в Альянс, но ведет с ним тесное сотрудничество и опасается российской подводной активности, имеет три подводные лодки, но планирует обзавестись еще двумя. На этом фоне Польша вновь выглядит хуже всех с ее единственной находящейся в рабочем состоянии подлодкой типа "Коббен" (вторая находится на ремонте, а процесс восстановления полной функциональности 30-летнего "Орла" до сих пор не завершен). Хуже того, у нас нет четких планов по покупке новых субмарин, речь идет лишь об аренде. О патрульных самолетах, которые могут вести борьбу с подводными лодками, пока лишь ведутся разговоры. Так что в подводной игре с Россией Польша заявила громко: "Я пас".

Марек Щверчиньский (Marek wierczyski)