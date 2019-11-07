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ТАСС

Шойгу: межправкомиссия РФ и Индии по ВТС определит главные задачи на ближайшее будущее

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Министр обороны РФ подчеркнул, что Индия является одним из ключевых партнеров России в военной и военно-технической сферах, а отношения между странами носят стратегический характер

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Первоочередные задачи на ближайшую перспективу определит российско-индийская межправительственная комиссия по военному и военно-техническому сотрудничеству (ВТС), сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодняшнее заседание проходит в новом формате - мы рассматриваем вопросы взаимодействия и в военной, и в военно-технической области. В ходе работы подведем итоги совместной деятельности за прошедший период и закрепим первоочередные задачи в протоколе, проект которого подготовлен нашими экспертами", - сказал Шойгу, открывая заседание межправкомиссии.

Он подчеркнул, что Индия является одним из ключевых партнеров России в военной и военно-технической сферах, а отношения между странами носят стратегический характер.

"Только что мы с министром обороны Индии провели обстоятельную беседу в узком составе и обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Такие встречи накануне пленарного заседания комиссии стали доброй традицией", - отметил Шойгу.

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Индия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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