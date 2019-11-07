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Военно-промышленный курьер

Дым спрячет вертолеты даже в инфракрасном спектре

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Источник изображения: vpk-news.ru

Корпорация Airbus разрабатывает систему постановки дымовой завесы, которая позволит скрывать вертолёты во время висения или при посадке.

Системой дымовой завесы оборудуют лёгкий многоцелевой вертолёт H145M. По замыслу разработчиков, это позволит значительно повысить безопасность высадки десанта, особенно в режиме висения или при посадке, когда вертолёт наиболее уязвим. Собственных систем постановки дымовой завесы у серийно выпускаемых вертолётов до сих пор нет - H145M станет первым в мире. Предварительные испытания уже состоялись и были признаны успешными.

Прототип системы дымовой системы состоит из двух боковых генераторов дыма и одного под корпусом. Они вырабатывают дым, способный скрывать вертолёт не только в видимом, но и в инфракрасном спектре, сообщает ПМ. 

H145M представляет собой военизированную версию многоцелевого вертолёта H145, оснащённую баллистической защитой, защищёнными топливными баками, оптико-электронной и тепловизионной системами наблюдения и пулемётами.

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Компании
Airbus
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