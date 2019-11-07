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ЦАМТО

В 2020 году военнослужащие ЦВО получат новые винтовки и автоматы

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Винтовка СВ-98
Винтовка СВ-98 (Индекс ГРАУ — 6В10).
Источник изображения: http://oruzhie.info/

ЦАМТО, 6 ноября. В 2020 году снайперы подразделений разведки и спецназа Центрального военного округа (ЦВО) получат на вооружение современные модификации винтовки СВ-98.

В новом варианте винтовки СВ-98 существенно повышена эргономичность и исключены искажения изображения в прицеле нагретым при стрельбе воздухом.

Оснащение новым складным регулируемым прикладом и спецкреплением существенно расширило возможность применения различного навесного оборудования: оптических и коллиматорных прицелов, лазерных целеуказателей и сошек.

Помимо дальнобойных СВ-98, на вооружении разведывательных групп ЦВО появятся современные генерации специального оружия "Вал" – автомат специальный модернизированный (АСМ). Улучшены показатели служебно-эксплуатационных характеристик. Для контроля расхода боеприпасов магазины автомата изготовлены из прозрачного пластика, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
СВ-98
Система поражения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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