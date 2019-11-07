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ЦАМТО

Более 50 спецавтомобилей получили разведчики ЦВО в текущем году

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Бронеавтомобили "Тигр-М СпН"
Бронеавтомобили "Тигр-М СпН".
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 6 ноября. В текущем году более 50 ед. специальной автомобильной техники получено для соединений специального назначения и разведки ЦВО.

Новейшие бронеавтомобили "Тигр-МСпН" и бронированные капсулы на базе грузовиков "КамАЗ" были испытаны в ходе учений "Центр-2019" и "Нерушимое братство-2019".

В ходе практических этапов вся специальная техника применялась в эпизодах доставки военнослужащих для выполнения учебно-боевых задач и эвакуации раненых. Водители разведывательных подразделений отработали управление машинами в различных условиях бездорожья и плохой видимости, провели ночное вождение.

Всего в текущем году парк вооружения и военной техники разведывательных подразделений ЦВО пополнился более чем 100 современными образцами, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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