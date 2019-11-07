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ЦАМТО

Россия ускорит обновление орбитальной группировки ГЛОНАСС

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ГЛОНАСС-М
Навигационный спутник "ГЛОНАСС-М".
Источник изображения: politikus.ru

ЦАМТО, 6 ноября. Россия планирует провести в 2020 году пять запусков навигационных спутников для обновления орбитальной группировки ГЛОНАСС, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Агентство отмечает, что последние пять лет Россия выводила на орбиту не более двух навигационных спутников в год. При этом большая часть группировки ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока. В этой связи в 2019 году в работе системы происходили множественные сбои, когда в рабочем состоянии оставался 21 аппарат, хотя для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.

"На следующий год планируется запуск двух последних спутников серии "Глонасс-М" и начало обновления системы на космические аппараты нового поколения, речь идет о запуске двух "Глонасс-К" и первого аппарата поколения "Глонасс-К2", – рассказал собеседник агентства.

Все запуски будут проводиться с космодрома Плесецк на ракетах "Союз-2".

Как сообщает "РИА Новости", спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством каналов навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять – у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет – у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").

Как ранее сообщалось, до конца 2019 года планируется вывести на орбиту спутник "Глонасс-М". Запуск планируется на 10 декабря с космодрома Плесецк.

В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, один находится в орбитальном резерве, один – на этапе летных испытаний, еще два – на техническом обслуживании, передает "РИА Новости".

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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
Глонасс-М
Проекты
2020-й год
ГЛОНАСС
Плесецк
Союз-2 РН
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