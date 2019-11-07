Зеленский призвал внедрить стандарты НАТО в управление силами обороны

ЦАМТО, 6 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу министру обороны Андрею Загороднюку до конца года внедрить стандарты НАТО в систему управления силами обороны, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу главы украинского государства.

По данным пресс-службы, В.Зеленский 5 ноября провел встречу с руководством Верховной рады и правительства, где поставил ряд задач в сфере обороны и безопасности Украины.

"В частности, министр обороны до 31 декабря должен внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, которая будет соответствовать стандартам НАТО. Кроме того, в структуре Минобороны должна быть создана военная полиция", – говорится в сообщении.

Как напоминает "РИА Новости", Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.