В Нидерланды прибыл первый серийный истребитель F-35A "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 6 ноября. Минобороны Нидерландов объявило о прибытии на авиабазу "Леуварден" первого серийного истребителя 5-го поколения F-35A "Лайтнинг-2", приобретенного в рамках программы замены устаревших F-16 ВВС страны.

Самолет F-009 совершил перелет с предприятия в Италии, где он был собран. Ранее Министерству обороны Нидерландов уже были переданы 8 самолетов F-35, но они размещены в США и применяются для подготовки летчиков и проведения испытаний. Эти самолеты были собраны на предприятии Lockheed Martin в Форт-Уэрте. Сборка первого серийного F-35A ВВС Нидерландов на линии окончательной сборки и проверки FACO (Final Assembly and Check Out) в Камери (Италия) началась 15 июня 2018 года.

По сообщениям СМИ, которые подтверждены официальными видеокадрами с церемонии прибытия, при встрече самолет был случайно облит огнезащитной пеной вместо воды. Эта пена обладает высокой коррозионной активностью и, вполне вероятно, что самолету F-009 потребуется пройти глубокую очистку и проверку перед дальнейшим применением. Планируется, что прибывший F-009 войдет в боевой состав 322-й истребительной эскадрильи, размещенной на базе "Леуварден". Вторая авиабаза, где будут размещены F-35A ВВС Нидерландов, "Волкель", откроется в 2021 году.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Нидерландов в сентябре 2013 года приняло решение приобрести не менее 37 серийных истребителей F-35A "Лайтнниг-2" с обычным взлетом и посадкой для замены состоящих на вооружении F-16 "Файтинг Фалкон". Парламент страны одобрил выбор правительства в ноябре 2013 года. F-35 заменят F-16, которые эксплуатируются ВВС с 1979 года. Из 213 приобретенных самолетов этого типа в настоящее время в эксплуатации остается 61 ед.

Первоначально МО Нидерландов рассматривало возможность покупки до 114 новых самолетов F-35A, затем это число сократилось до 85 ед. Однако из-за роста стоимости, задержки реализации программы и финансовых трудностей, в марте 2013 года было принято решение сократить заказ до 37 ед. Первые 2 испытательных самолета были поставлены в 2013 году (Lot 3 и 4).

Парламент Нидерландов одобрил заказ первой производственной партии из 8 истребителей F-35 "Лайтнинг-2" в конце февраля 2015 года. Планируется, что они будут поставлены в 2019 году (Lot 11). В июне 2016 года была одобрена закупка еще 24 самолетов, которые будут поставлены в течение 2020-2022 гг. (Lot 12-14). Поставка оставшихся трех самолетов запланирована на 2023 год (Lot 15).

Первым боевым подразделением, оснащенным F-35А "Лайтнинг-2", станет 322-я истребительная эскадрилья ВВС Нидерландов, размещенная на а/б "Леуварден". Первые два голландских самолета F-35A прибыли на авиабазу Леуварден в мае 2016 года, совершив трансатлантический перелет. После завершения международного авиашоу Luchtmachtdagen-2016 они возвратились в США.

В октябре 2019 года государственный секретарь по вопросам обороны Нидерландов Барбара Виссер уведомила Палату представителей страны о намерении Министерства обороны закупить 9 дополнительных F-35 "Лайтнинг-2". В случае принятия положительного решения, общее количество заказанных для ВВС Нидерландов самолетов F-35 возрастет до 46 ед. Ориентировочная стоимость закупки оценивается в 1,016 млрд. евро. Кроме того, сумма в размере 143 млн. евро выделяется в качестве резерва для снижения потенциальных рисков. Предполагается, что общая стоимость 46 самолетов составит около 5 млрд. евро (5,6 млрд. долл.).