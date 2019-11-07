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Российская газета

Опубликованы секретные документы о создании советской атомной бомбы

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Источник изображения: Росатом

В предверии 75-летия российской атомной отрасли "Росатом" опубликовал уникальные исторические документы о создании советской ядерной бомбы. В папках, ранее хранившихся под грифом "секретно", также говорится о планах и строительстве промышленных комплексов для получения оружейных плутония и урана.

Всего обнародовано свыше 55 томов фотоснимков, распоряжений, докладных и справочных записок, а также других документов. Среди них присутствуют бумаги адресованные советскому руководству, в том числе лично маршалу Иосифу Сталину. В одной из них, датируемой 17 января 1946 годом, ему представили доклад о состоянии работ по получению и использованию атомной энергии.

Много корреспонденции поступало заместителю председателя правительства и главе комитета по управлению атомным проектом Лаврентию Берии. Ему докладывали о том, как подбирались заводы для проектных работ, и о том, что отрасль испытывает нехватку сырья для производства оружейных плутония и урана. Из соображений секретности плутоний-239 наименовался "продуктом Z", а "продуктом А-95" - уран-235.

Кроме того, предлагалось посредством издания специальной книги оповестить советское население об опасностях, связанных с созданием атомной бомбы.

Несомненный интерес представляют уникальные фотоматериалы, на которых впервые демонстрируется корпус первой советской атомной бомбы. Для наглядности рядом с "изделием 501" позируют рабочие. Их имена, к сожалению, неизвестны. Особую ценность представляет альбом "Фотоснимки по атомной проблеме, опубликованные в разное время в США, Англии и Канаде". Многие фотографии добыты советскими разведчиками агентурным путем.

Представлена также и анкета выдающегося немецкого и советского физика-ядерщика Николауса Риль. Видимо специально для ученого в документе параграфы и вопросы дублировались на немецком языке. Отметим, что после успешного испытания 29 августа 1949 года первой советской ядерной бомбы Лаврентий Берия представил 33 участников ядерного проекта к званию Героя Социалистического Труда. Среди награжденных Риль был единственным иностранцем, да к тому же заключенным.


Николай Грищенко

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Страны
Великобритания
Германия
Канада
Россия
США
Компании
Росатом
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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