Российская подлодка отработала торпедную атаку в Японском море

Головная большая дизель-электрическая подводная лодка Б-274 "Петропавловск-Камчатский" (заводской номер 01614) проекта 06363, построенная АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота, выходит на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря из Санкт-Петербурга, 16.08.2019.

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Дизельная подводная лодка Тихоокеанского флота (ТОФ) провела торпедную атаку отряда кораблей условного противника в Японском море, сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

"В соответствии с планом боевой подготовки одна из дизельных подводных лодок Приморской флотилии разнародных сил Тихоокеанского флота в ходе учения провела в акватории Японского моря атаку противолодочной ударной группы и отряда кораблей условного противника", - сказал Воскресенский.

Он сообщил, что в качестве условного противника подлодки выступила корабельная противолодочная ударная группа в составе малых противолодочных кораблей "Кореец" и "Метель" с самолётами противолодочной авиации Ил-38, которая вела на полигоне боевой подготовки залива Петра Великого поиск подводной лодки.

"Субмарине, не смотря на активные действия противолодочных сил, удалось скрытно войти в район и успешно атаковать тактическую группу двумя практическими торпедами", - сообщил представитель ТОФ.