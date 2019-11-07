Российская подлодка отработала торпедную атаку в Японском море

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Дизельная подводная лодка Тихоокеанского флота (ТОФ) провела торпедную атаку отряда кораблей условного противника в Японском море, сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.
"В соответствии с планом боевой подготовки одна из дизельных подводных лодок Приморской флотилии разнародных сил Тихоокеанского флота в ходе учения провела в акватории Японского моря атаку противолодочной ударной группы и отряда кораблей условного противника", - сказал Воскресенский.
Он сообщил, что в качестве условного противника подлодки выступила корабельная противолодочная ударная группа в составе малых противолодочных кораблей "Кореец" и "Метель" с самолётами противолодочной авиации Ил-38, которая вела на полигоне боевой подготовки залива Петра Великого поиск подводной лодки.
"Субмарине, не смотря на активные действия противолодочных сил, удалось скрытно войти в район и успешно атаковать тактическую группу двумя практическими торпедами", - сообщил представитель ТОФ.