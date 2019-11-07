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Деловая газета "Взгляд"

Стало известно о "доказательствах" присутствия "вагнеровцев" в Ливии

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Члены Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара готовятся к наступлению на Триполи в Ливии
Члены Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара готовятся к наступлению на Триполи в Ливии.
Источник изображения: © REUTERS, Esam Omran Al-Fetori

Американские СМИ утверждают, что на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара якобы воюют бойцы ЧВК "Группа Вагнера".

Как пишет The New York Times, раненые и убитые в полевом госпитале Азизия к югу от Триполи поступили с пулевыми отверстиями от пуль, используемых российскими снайперами.

Утверждается, что отсутствие выходного пулевого отверстия является признаком патронов, используемых теми же российскими бойцами в других конфликтах.

Якобы снайперы входят в состав группы российских бойцов численностью около 200 человек, прибывших в Ливию за последние полтора месяца в рамках широкой кампании, которую, как утверждаетрся, проводит Кремль с целью восстановления своего влияния на Ближнем Востоке и в Африке.

"После четырех лет негласной финансовой и боевой поддержки потенциального ливийского авторитарного правителя Россия теперь в гораздо более открытой форме пытается повлиять на исход довольно запутанной гражданской войны в Ливии. Она использует передовые военные самолеты, тактику скоординированных ракетных ударов и высокоточную артиллерию, а также задействует снайперов, действуя по тому же сценарию, благодаря которому Москва стала главным игроком в сирийской гражданской войне", – пишет издание.

По мнению автора материала, Россия вмешалась в конфликт на стороне Хафтара, который находится в восточной Ливии и которого поддерживают Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Саудовская Аравии и Франция.

Как утверждает американская газета со ссылкой на высокопоставленных ливийских чиновников и западных дипломатов, российские снайперы входят в состав ЧВК "Группа Вагнера", якобы связанной с Кремлем.

При этом издание отмечает, что, как и в Сирии, местные партнеры США теперь жалуются на то, что их бросили и предали.

Чиновники правительства в Триполи говорят, что Россия каждую неделю привлекает больше бойцов.

"Совершенно очевидно, что Россия в полной мере участвует в этом конфликте", – заявил генерал Усама аль-Джувайли, главнокомандующий силами, связанными с правительством Триполи.

Он посетовал на то, что Запад не делает ничего, чтобы защитить это правительство.

Учитывая дилетантский характер наземных боев, считают некоторые дипломаты, прибытие 200 российских профессионалов чревато колоссальными последствиями.

Представитель армии Хафтара на просьбу прокомментировать ситуацию не ответил.

По данным издания, для взятия Триполи может понадобиться гораздо более существенная поддержка со стороны России, чем пара сотен наемников, учитывая кровавый характер боев в черте города.

Напомним, 29 октября стало известно, что до и после начала наступления Ливийской национальной армии на Триполи произошло увеличение поставок банкнот из России Центробанку востока Ливии.



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Ливия
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Франция
Проекты
ЧВК
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1 комментарий
№1
07.11.2019 07:13
Цитата, статья
Утверждается, что отсутствие выходного пулевого отверстия является признаком патронов, используемых теми же российскими бойцами в других конфликтах.
- вот, обогатилась Западная мифология "новыми признаками" наличия российских бойцов! Осталось только выявить какие ни будь специфические акустические эффекты, которые все слышат, но никто записать не может. Ну, или вообще климатические явления типа: "в тот четверг прошёл дождичек и тут началось..."

Фото этих "волшебных" пуль извлечённых из тел будет хотя бы? Пропагандоны...
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