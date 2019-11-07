Автоматы "Тишина" и "Канарейка" презентует ЦНИИТОЧМАШ на выставке в Ижевске

Новый снайперский комплекс, разработанный для спецслужб РФ в ЦНИИТОЧМАШ.

Также представлены экспериментальные образцы, оружие армий стран ЕС и США

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Две модели автомата с подствольными гранатомётами, которыми оснащается армейский спецназ, впервые покажет широкой публике Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в Ижевске на выставке, посвящённой 100-летию легендарного оружейника Михаила Калашникова.

"Впервые в экспозиции ЦНИИТОЧМАШ выставлены 7,62/30-мм стрелково-гранатометный комплекс (СГК) "Тишина" и 5,45/30-мм СГК "Канарейка"", - сказано в сообщении пресс-службы АО "ЦНИИТОЧМАШ", которое поступило в "Интерфакс" в среду.

Этими автоматами оснащены подразделения специального назначения Вооружённых сил РФ.

Всего на выставке в Ижевске ЦНИИТОЧМАШ представляет более 20 разработанных на предприятии образцов. В том числе - "автомат подводный специальный АПС, 9-мм автомат специальный АС (ОКР "Вал"), 9-мм малогабаритный автомат СР3 (ОКР "Вихрь"), находящиеся на вооружении специальных подразделений МВД и ФСБ России", говорится в сообщении.

Кроме того, посетители выставки смогут увидеть экспериментальные и серийные образцы оружия, созданные ижевскими конструкторами, в частности, легкий автомат ЛА и образцы автоматов Никонова, а также оружие армий стран Евросоюза и США, информирует пресс-служба.

В состав СГК "Тишина" входят 7,62-мм автомат АКМС с прибором для беззвучной и беспламенной стрельбы и 30-мм подствольный гранатомёт. Дальность прицельной стрельбы из автомата составляет 400 м, из гранатомёта - 300 м.

Кумулятивно-зажигательная граната выстреливается из гранатомета с помощью специального вышибного патрона. Кумулятивный заряд гранаты способен пробить сталь толщиной 10 мм и обеспечивает необходимое запреградное поражающее действие, зажигая топливо или пробивая элементы конструкции ракет и самолётов, сообщает пресс-служба.

СГК "Канарейка" включает 5,45-мм автомат АКСБ74У, глушитель и 30-мм бесшумный гранатомёт. Дальность прицельной стрельбы из автомата и гранатомёта составляет 400 м.