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Деловая газета "Взгляд"

Россия обещала поставить Сербии "Панцири" в ближайшие месяцы

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Источник изображения: mil.ru

Сербия получит ЗРПК "Панцирь-С" в ближайшие месяцы, сообщил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Он рассказал, что сейчас идет производство ЗРПК, а специалисты из Сербии проходят обучение, передает ТАСС.

Михеев заверил, что "все идет в сроки, срывов никаких нет".

Он сообщил, что вскоре будет завершено "обучение", а Россия начнет поставки ЗРПК.

По словам гендиректора Рособоронэкспорта, контракт "завершат" в ближайшие месяцы.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о решении Сербии купить у России партию зенитных комплексов "Панцирь-С".



Антон Антонов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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