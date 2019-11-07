Россия обещала поставить Сербии "Панцири" в ближайшие месяцы

Сербия получит ЗРПК "Панцирь-С" в ближайшие месяцы, сообщил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Он рассказал, что сейчас идет производство ЗРПК, а специалисты из Сербии проходят обучение, передает ТАСС.

Михеев заверил, что "все идет в сроки, срывов никаких нет".

Он сообщил, что вскоре будет завершено "обучение", а Россия начнет поставки ЗРПК.

По словам гендиректора Рособоронэкспорта, контракт "завершат" в ближайшие месяцы.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о решении Сербии купить у России партию зенитных комплексов "Панцирь-С".

Антон Антонов