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ТАСС

Российские ученые начали проектировать группировку из нескольких тысяч спутников

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ФПИ
Фонд перспективных исследований.
Источник изображения: Defense Network

Проект рассчитан на три года - до конца 2022 года

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Проектирование группировок гражданских и военных спутников, состоящих из нескольких сотен или тысяч аппаратов, началось в Московском физико-техническом институте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

"Научно-технический совет ФПИ одобрил к реализации проект создания программного комплекса для моделирования и проектирования спутниковых группировок. Головным исполнителем проекта выступит Московский физико-технический институт (МФТИ). В настоящий момент задачи оборонного и гражданского характера в космосе во многом переориентируются на использование многоспутниковых группировок", - говорится в сообщении.

Как пояснили в фонде, проект рассчитан на три года - до конца 2022 года. В число его соисполнителей войдут Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, информационный космический центр "Северная Корона", научно-техническое производственное предприятие "Комплексное развитие технологий".

"В рамках проекта запланировано создание демонстратора программного комплекса, включающего в себя модули построения группировок и их информационных сетей, расчетов баллистики и маршрутизации, 2D- и 3D-визуализации, а также модуль конструктора космических аппаратов", - уточнили в ФПИ.

При этом в фонде отметили, что системы, состоящие из нескольких сотен, а иногда и тысяч, как разных, так и однотипных спутников, устойчивы к единичным отказам и за счет расширенного функционала более экономически эффективны.

"При этом существующие как в России, так и за рубежом средства моделирования таких группировок не решают задачу комплексно, что не только приводит к затягиванию сроков проектирования и увеличению стоимости развертывания, но и не позволяет минимизировать вероятность ошибок, цена которых может быть очень высокой", - заключили в ФПИ.

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