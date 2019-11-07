Одобрен эскизный проект космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса

1 ноября 2019 года в ПАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") состоялся расширенный Научно-технический совет (НТС) по рассмотрению эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (КРК СТК).

(с) ПАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва"

В совете приняли участие представители РКК "Энергия" и предприятий-соисполнителей: РКЦ "Прогресс", ЦЭНКИ, НИИСК, КБ "Мотор", КБТХМ, РКС, НПО Энергомаш", НПО автоматики, ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, НПЦАП, а также головных научно-исследовательских организаций: ЦНИИмаш, НПО "Техномаш", ГНЦ "Центр Келдыша" и Организации "Агат". От Госкорпорации "Роскосмос" на НТС присутствовали исполнительный директор по средствам выведения и эксплуатации НКИ А.В. Мазурин, председатель НТС Роскосмоса Ю.Н. Коптев и директор Департамента реализации программы КРК СТК И.К. Новиков. Так же в заседании НТС приняли участие генеральный конструктор по средствам выведения и наземной космической инфраструктуре А.А. Медведев, генеральный конструктор по пилотируемым системам и комплексам Е.А. Микрин, генеральный конструктор КБ "Салют" С.В. Кузнецов, генеральный конструктор ЦЭНКИ А.А. Богомолов и др.

С докладом о результатах разработки эскизного проекта КРК СТК выступил генеральный директор - генеральный конструктор РКК "Энергия" Н.Н. Севастьянов. О результатах разработки составных частей ЭП РН СТК доложили: главный конструктор РКЦ "Прогресс" А.А. Черевань; генеральный директор РКЦ "Прогресс" Д.А. Баранов; заместитель генерального конструктора КБ "Салют" ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Ю.И. Завора; главный конструктор филиала ЦЭНКИ - КБ "Мотор" Р.В. Чайка и главный конструктор филиала ЦЭНКИ - НИИСК Н.А. Абросимов. Также с докладами выступили представители головных научно-исследовательских организаций: начальник Центра средств выведения и наземной космической инфраструктуры ЦНИИмаш И.И. Кузнецов; и.о. первого заместителя генерального директора по научно-исследовательской работе НПО "Техномаш" А.И. Кузин; генеральный директор ГНЦ "Центр Келдыша" В.В. Кошлаков и руководитель направления Организации "Агат" Д.П. Смирнов.

В своём выступлении директор Департамента реализации программы создания КРК СТК Госкорпорации "Роскосмос" И.К. Новиков подчеркнул, что предприятия кооперации и РКК "Энергия" как головной исполнитель контракта по разработке эскизного проекта КРК СТК проделали огромную фундаментальную работу, принять которую необходимо до конца 2019 года.

По итогам заседания Научно-технический совет принял решение одобрить результаты эскизных проектов КРК СТК и его составных частей и представить их в Госкорпорацию "Роскосмос".

Было отмечено, что представленные результаты эскизного проектирования КРК СТК подтверждают соответствие требованиям ТЗ, а также генеральному графику, утверждённому в декабре прошлого года генеральным директором Госкорпорации "Роскосмос" Д.О. Рогозиным.

Научно-технический совет рекомендовал провести техническое проектирование КРК СТК в 2020 году.

Для справки

Госкорпорацией "Роскосмос" был заключен государственный контракт на выполнение составной части опытно-конструкторской работы с РКК "Энергия" им. С.П. Королёва как головным исполнителем работ по разработке эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса.

Основная задача космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса - обеспечить проведение пилотируемых миссий на окололунную орбиту, а также выведение автоматических космических аппаратов и модулей космических станций нового поколения на околоземные орбиты, к Луне, Марсу, Юпитеру и другим небесным телам Солнечной системы. Согласно техническому заданию ракетный комплекс должен выводить не менее 80 т полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и не менее 20 т - на окололунную.