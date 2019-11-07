NASA рассматривает возможность серии долговременных полетов на МКС

По данным портала Space.com, NASA выясняет, намерены ли российские коллеги участвовать в этих программах

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено использовать Международную космическую станцию (МКС) для подготовки по крайней мере 10 астронавтов к полетам продолжительностью один год и контактирует по этому вопросу с российскими коллегами. Об этом сообщил во вторник интернет-портал Space.com со ссылкой на главного научного эксперта программы по эксплуатации МКС Джули Робинсон.

"Мы сейчас говорим о том, что хотим активизировать эту деятельность и добавить еще 10 участников к имеющейся базе данных", - заявила она на научной конференции в Сан-Франциско, посвященной проблемам космической медицины. Как напомнил в этой связи Space.com, до сих пор в активе NASA только один полет продолжительностью около года: астронавт Скотт Келли и российский космонавт Михаил Корниенко пробыли на МКС 342 дня - с марта 2015 по март 2016 года, астронавт NASA Пегги Уилсон пробыла на орбите 289 дней в 2016-2017 годах, а астронавт NASA Кристина Кук, прибывшая на МКС с марте 2019 года, завершит долговременный полет в феврале 2020 года. "Мы контактируем с нашими российскими коллегами с тем, чтобы выяснить, намерены ли они также участвовать в этих программах, - добавила Джули Робинсон. - Если обе стороны будут сотрудничать, как было во время полета Михаила и Скотта, то это стало бы наиболее выгодным решением".

На МКС сейчас работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, а также представитель Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано. В апреле на МКС готовятся полететь астронавт NASA Крис Кэссиди, российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин.