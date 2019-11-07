Войти
Вестник Мордовии

Упущенный шанс нулевых: унификация Т-72Б, БТР-90М, БМП-3М и БМД-4

936
2
0

Казалось бы, что может быть общего у основного боевого танка Т-72Б, перспективного на первое десятилетие XXI века бронетранспортера БТР-90, модернизированной боевой машины пехоты БМП-3, а также десантной БМД-4.

Дело в том, что в Туле, в Конструкторском бюро приборостроения уже достаточно давно была создана автоматизированная система управления огнем (СУО), которая была испытана на всех упомянутых выше образцах бронетехники. Так, для БМП-3 и БМД-4 и БТР-90 "Росток" разработали боевое отделение "Бахча-У" с многоканальным прицелом наводчика-оператора, имеющим тепловизор, лазерный дальномер и канал управления ракетным оружием.

Источник изображения: Фото: АО "КБП"( kbptula.ru)

У командира стоял панорамный телевизионный прицел с лазерным дальномером, благодаря чему появилась возможность не только осуществлять целеуказание, но и брать управление вооружением на себя. В настоящее время такое боевое отделение устанавливается на БМД-4М.

Такое же СУО применено на модернизированных боевых машинах пехоты БМП-1 и БМП-2. Этот вариант известен как "Бережок". Он очень хорошо показал себя в Алжире, и сейчас в армии этой страны, по разным данным, состоит на вооружении около полутысячи оснащенных им машин. В настоящее время ожидается массовое поступление такой техники и в Российскую армию.

Источник изображения: Фото: АО "КБП"( kbptula.ru)

Можно еще упомянуть и БТР-90М, улучшенная версия которого также получила "Бережок". Практически без переделки этот боевой модуль перекочевал на одну из модификаций перспективного ВПК-7829 "Бумеранг", получившего обозначение "Бережливый". Эта колесная БМП уже третий год удивляет посетителей Международного военно-технического форума "Армия" своей огневой мощью, во время показов на полигоне в Алабино.

В настоящее время "половинка" "Бережка" - "Берег" с одним прицелом наводчика-оператора успешно испытана на БМД-2.

Источник изображения: Фото: АО "КБП"( kbptula.ru)

Необходимо упомянуть о том, что эта СУО уже под обозначением "Редут" была приспособлена и для установки на основные боевые танки, например, на Т-72А, Т-72М1, Т-72Б и др. В результате боевая эффективность танка повысилась бы в 5 раз. До известного Т-72Б3 в Нижнем Тагиле выпускался Т-72БА.

Источник изображения: Фото: АО "КБП"( kbptula.ru)

Если бы "Редут" был установлен на него, то еще в нулевые мы могли получить боевую машину, которая действительно превосходила бы по большинству характеристик не только Т-90 образца 1992 года, но и более поздний Т-90А. Однако провести работы по унификации российской бронетехники по системам управления огнем тогда не удалось. По некоторым позициям решить эту проблему удается лишь сейчас, спустя длительное время.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Россия
Продукция
БМД-2
БМД-3
БМД-4
БМП-1
БМП-2
БМП-2М
БМП-3
БМП-3М
БТР-90
Бумеранг
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
КБП
Похожие новости
19.10.2016
Тульские новинки на параде и на передовой
24.12.2014
БМД со всеми удобствами
01.10.2012
Тульские кудесники
13.09.2010
Броня крепка, но Запад нам дороже
08.05.2008
ДЕРЖИМ ПОРОХ СУХИМ. Это мы увидим на параде
2 комментария
№1
07.11.2019 17:10
Цитата
У командира стоял панорамный телевизионный прицел с лазерным дальномером, благодаря чему появилась возможность не только осуществлять целеуказание, но и брать управление вооружением на себя.
В общем, давно пора сокращать экипаж до двух человек: один рулит, другой командует и стреляет.
0
Сообщить
№2
07.11.2019 18:52
Да, ,,Редут" это вещь.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.11 18:56
  • 131
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 07.11 18:56
  • 1
Одобрен эскизный проект космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса
  • 07.11 18:55
  • 151
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 07.11 18:52
  • 2
Упущенный шанс нулевых: унификация Т-72Б, БТР-90М, БМП-3М и БМД-4
  • 07.11 18:42
  • 2
"Мы должны быть первыми": Пентагону нужен Терминатор
  • 07.11 18:17
  • 3
"Я в шоке": Зеленского расстроил завод по производству танка
  • 07.11 18:17
  • 18
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 07.11 17:51
  • 3
MUTT: мулы XXI века
  • 07.11 17:37
  • 48
Рогозин заявил, что Роскосмос проводит сокращения "паразитирующего" персонала
  • 07.11 17:32
  • 7
Госиспытания БМП-2М с новым боевым модулем завершатся до 1 декабря
  • 07.11 17:22
  • 1
Стрельба с двух колес: китайский мотоспецназ сняли на видео
  • 07.11 16:30
  • 4
Российский генерал назвал особенности войн будущего
  • 07.11 15:51
  • 2
Военно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 07.11 15:31
  • 4
С-125 против С-400: попали точно в цель! (Haber7, Турция)
  • 07.11 14:42
  • 1
Немецкие "Тайфуны" в ожидании обновления