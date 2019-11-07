Упущенный шанс нулевых: унификация Т-72Б, БТР-90М, БМП-3М и БМД-4

Казалось бы, что может быть общего у основного боевого танка Т-72Б, перспективного на первое десятилетие XXI века бронетранспортера БТР-90, модернизированной боевой машины пехоты БМП-3, а также десантной БМД-4.

Дело в том, что в Туле, в Конструкторском бюро приборостроения уже достаточно давно была создана автоматизированная система управления огнем (СУО), которая была испытана на всех упомянутых выше образцах бронетехники. Так, для БМП-3 и БМД-4 и БТР-90 "Росток" разработали боевое отделение "Бахча-У" с многоканальным прицелом наводчика-оператора, имеющим тепловизор, лазерный дальномер и канал управления ракетным оружием.

Источник изображения: Фото: АО "КБП"( kbptula.ru)

У командира стоял панорамный телевизионный прицел с лазерным дальномером, благодаря чему появилась возможность не только осуществлять целеуказание, но и брать управление вооружением на себя. В настоящее время такое боевое отделение устанавливается на БМД-4М.

Такое же СУО применено на модернизированных боевых машинах пехоты БМП-1 и БМП-2. Этот вариант известен как "Бережок". Он очень хорошо показал себя в Алжире, и сейчас в армии этой страны, по разным данным, состоит на вооружении около полутысячи оснащенных им машин. В настоящее время ожидается массовое поступление такой техники и в Российскую армию.

Источник изображения: Фото: АО "КБП"( kbptula.ru)

Можно еще упомянуть и БТР-90М, улучшенная версия которого также получила "Бережок". Практически без переделки этот боевой модуль перекочевал на одну из модификаций перспективного ВПК-7829 "Бумеранг", получившего обозначение "Бережливый". Эта колесная БМП уже третий год удивляет посетителей Международного военно-технического форума "Армия" своей огневой мощью, во время показов на полигоне в Алабино.

В настоящее время "половинка" "Бережка" - "Берег" с одним прицелом наводчика-оператора успешно испытана на БМД-2.

Источник изображения: Фото: АО "КБП"( kbptula.ru)

Необходимо упомянуть о том, что эта СУО уже под обозначением "Редут" была приспособлена и для установки на основные боевые танки, например, на Т-72А, Т-72М1, Т-72Б и др. В результате боевая эффективность танка повысилась бы в 5 раз. До известного Т-72Б3 в Нижнем Тагиле выпускался Т-72БА.

Источник изображения: Фото: АО "КБП"( kbptula.ru)

Если бы "Редут" был установлен на него, то еще в нулевые мы могли получить боевую машину, которая действительно превосходила бы по большинству характеристик не только Т-90 образца 1992 года, но и более поздний Т-90А. Однако провести работы по унификации российской бронетехники по системам управления огнем тогда не удалось. По некоторым позициям решить эту проблему удается лишь сейчас, спустя длительное время.

Лев Романов