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Известия.ru

Комитет Генассамблеи ООН одобрил три российских проекта резолюций

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Klaus Nowottnick/dpa

Первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал три российских проекта резолюции.

Об этом заявил во вторник, 5 ноября, "РИА Новости" заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

"Первый — о неразмещении первыми оружия в космосе. Второй документ — "Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве". Третий документ — посвященный мерам транспарентности и доверия в космическом пространстве", — указал Белоусов.

Он добавил, что теперь они будут рассмотрены Генассамблеей, которая должна утвердить их окончательно. Это произойдет, как ожидается, в начале декабря.

29 октября Белоусов в ходе выступления в рамках Первого комитета Генассамблеи ООН заявил, что Россия озабочена числом американских спутников в космосе.

По его словам, группировка спутников США численностью более 1000 единиц сопоставима с космическими группировками остальных стран, вместе взятых.

11 октября на саммите СНГ в Ашхабаде президент России Владимир Путин подчеркнул, что размещение оружия в космосе еще более опасно для глобальной безопасности, чем развертывание ракет средней дальности на Земле.

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