Войти
РИА Новости

Эксперт о "военной тайне": на Западе охочи до наших секретов

695
0
0
Флаг на здании министерства обороны РФ
Флаг на здании министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В Министерстве обороны РФ планируют вернуть в законодательство понятие "военная тайна", пишут СМИ. Военный эксперт Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik объяснил, зачем, на его взгляд, это нужно.

В российское законодательство может вернуться понятие "военная тайна", соответствующий вопрос прорабатывается в Минобороны, пишут "Известия" со ссылкой на источники в ведомстве.

Под юридический термин "тайна в области обороны", как отмечается, попадут сведения о вооружении, комплектовании и дислокации войск, а также планов мобилизации. Сейчас эти данные относятся к государственной тайне, однако при этом армейская специфика учитывается не в полной мере, считает собеседник "Известий".

Предполагается, что военнослужащие, имеющие допуск к секретным сведениям, получат некоторые привилегии, а за разглашение им может грозить наказание вплоть до уголовного. Сейчас, пишет издание, министерство изучает правовые аспекты, работу планируется закончить в следующем году.

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.

"На мой взгляд, "тайну в области обороны" нужно обязательно снова выделить из понятия "государственная тайна". Нынешнее определение гостайны не закрывает некоторые специфические моменты, имеющие отношение к обороне. Поэтому сейчас, в случае разглашения некоторых сведений большое раздолье для адвокатов. Я думаю, выделение военной тайны облегчит сохранение наших секретов, до которых очень охочи страны Запада, да и не только Запада, особенно в последнее время, когда в России активизировалась разработка новейших вооружений. Без сомнения, такая детализация только пойдет на пользу", уверен Василий Дандыкин.

Подарим умные стильные наушники подписчику радио Sputnik. Подробности тут.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
01.03.2017
МиГ. Эмираты могут споткнуться как Индия
09.06.2015
В парке «Патриот» развернута армейская техника, которая будет предложена к реализации в рамках форума «Армия-2015»
12.02.2015
Миротворцы Центрального военного округа получат новые приборы разведки с ГЛОНАСС
14.05.2014
Минобороны требует от поставщика формы 3,4 млрд рублей
05.10.2010
Медведев утвердил перечень поручений по инновационному развитию ОПК
12.02.2007
Иванов: высказывания Гейтса о России связаны с утверждением бюджета
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.11 15:34
  • 150
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 06.11 15:20
  • 10
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 06.11 15:16
  • 11
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 06.11 15:16
  • 45
Рогозин заявил, что Роскосмос проводит сокращения "паразитирующего" персонала
  • 06.11 15:12
  • 1
MUTT: мулы XXI века
  • 06.11 14:54
  • 3
Госиспытания БМП-2М с новым боевым модулем завершатся до 1 декабря
  • 06.11 14:49
  • 6
"Краснуха" не даст шансов США на выживание в случае ракетной атаки
  • 06.11 14:24
  • 2
"Черные дыры" в океане. О неатомных подлодках России, которые могут "бесшумно наблюдать"
  • 06.11 14:24
  • 3
Легким движением руки "Руслан" превращается в "Слона"
  • 06.11 14:08
  • 1
Эксперт: информация со станций Voyager и Voyager 2 будет поступать еще пять лет
  • 06.11 13:59
  • 111
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 06.11 13:15
  • 11
МИД Украины направил России ноту с требованием отдать задержанные в районе Керченского пролива военные корабли
  • 06.11 12:37
  • 115
Машиностроение на грани исчезновения
  • 06.11 11:15
  • 1
Главный калибр, огонь по бюджету
  • 06.11 09:18
  • 2
"Ангара" не вынесет двоих?