Эксперт о "военной тайне": на Западе охочи до наших секретов

В Министерстве обороны РФ планируют вернуть в законодательство понятие "военная тайна", пишут СМИ. Военный эксперт Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik объяснил, зачем, на его взгляд, это нужно.

В российское законодательство может вернуться понятие "военная тайна", соответствующий вопрос прорабатывается в Минобороны, пишут "Известия" со ссылкой на источники в ведомстве.

Под юридический термин "тайна в области обороны", как отмечается, попадут сведения о вооружении, комплектовании и дислокации войск, а также планов мобилизации. Сейчас эти данные относятся к государственной тайне, однако при этом армейская специфика учитывается не в полной мере, считает собеседник "Известий".

Предполагается, что военнослужащие, имеющие допуск к секретным сведениям, получат некоторые привилегии, а за разглашение им может грозить наказание вплоть до уголовного. Сейчас, пишет издание, министерство изучает правовые аспекты, работу планируется закончить в следующем году.

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.

"На мой взгляд, "тайну в области обороны" нужно обязательно снова выделить из понятия "государственная тайна". Нынешнее определение гостайны не закрывает некоторые специфические моменты, имеющие отношение к обороне. Поэтому сейчас, в случае разглашения некоторых сведений большое раздолье для адвокатов. Я думаю, выделение военной тайны облегчит сохранение наших секретов, до которых очень охочи страны Запада, да и не только Запада, особенно в последнее время, когда в России активизировалась разработка новейших вооружений. Без сомнения, такая детализация только пойдет на пользу", уверен Василий Дандыкин.

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