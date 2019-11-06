Эксперт о "военной тайне": на Западе охочи до наших секретов

В Министерстве обороны РФ планируют вернуть в законодательство понятие "военная тайна", пишут СМИ. Военный эксперт Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik объяснил, зачем, на его взгляд, это нужно.
В российское законодательство может вернуться понятие "военная тайна", соответствующий вопрос прорабатывается в Минобороны, пишут "Известия" со ссылкой на источники в ведомстве.
Под юридический термин "тайна в области обороны", как отмечается, попадут сведения о вооружении, комплектовании и дислокации войск, а также планов мобилизации. Сейчас эти данные относятся к государственной тайне, однако при этом армейская специфика учитывается не в полной мере, считает собеседник "Известий".
Предполагается, что военнослужащие, имеющие допуск к секретным сведениям, получат некоторые привилегии, а за разглашение им может грозить наказание вплоть до уголовного. Сейчас, пишет издание, министерство изучает правовые аспекты, работу планируется закончить в следующем году.
Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.
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