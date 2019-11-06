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ТАСС

В РКК "Энергия" рекомендовали провести техническое проектирование сверхтяжа в 2020 году

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Первая лётная ракета-носитель Н-1 №3Л на космодроме Байконур. Фотография из архива РКК "Энергия".
Первая лётная ракета-носитель Н-1 №3Л на космодроме Байконур. Фотография из архива РКК "Энергия".
Источник изображения: warspot.ru

Совет также одобрил результаты работ по эскизному проекту

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Научно-технический совет Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" рекомендовал провести техническое проектирование космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (КРК СТК) в 2020 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте корпорации во вторник.

"Научно-технический совет рекомендовал провести техническое проектирование КРК СТК в 2020 году", - сообщили на предприятии.

Совет также одобрил результаты работ по эскизному проекту и его составным частям. Было решено представить их в госкорпорацию "Роскосмос".

Рассмотрение результатов работы проходило 1 ноября. В РКК "Энергия" уточнили, что представленные результаты эскизного проектирования подтверждают соответствие требованиям технического задания, а также генеральному графику, утвержденному в декабре прошлого года гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

В конце октября эскизный проект сверхтяжелой ракеты был одобрен участниками научно-технического совета ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс".

Технический проект - конструкторские документы, которые содержат окончательные технические решения, дающие полное представление об устройстве. Он создается на основе эскизного проекта.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
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