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Военно-промышленный курьер

На Балтфлоте прибавилось "ударников"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Комиссия Министерства обороны по итогам проверки приняла решение о присвоении почетных наименований "ударные" 21 подразделению Балтийского флота.

В числе прочих право носить такое звание заслужили корвет "Бойкий", малый ракетный корабль "Серпухов", морской тральщик "Александр Обухов", десантный катер на воздушной каверне "Мичман Лермонтов", а также подразделение, на вооружении которого находятся ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

В ходе проверки корабли совершали выходы в море с отработкой задач по предназначению и проведением различных внутрикорабельных учений, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. Военнослужащие береговых подразделений сдавали зачеты по тактической, инженерной и медицинской подготовкам, специальной подготовке, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

По результатам проведенной проверки подразделений, представленных к присвоению наименования "ударное", комиссией центральных органов военного управления было определено их соответствие установленным критериям. Торжественное вручение атрибутов "ударников" состоится в начале нового учебного года.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

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Продукция
21820 Дюгонь
Александр Обухов
Бал РК
Бастион
Бойкий
Проекты
20380 Корвет-1
21631 Буян-М
БФ
Военные учения
Медицина
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