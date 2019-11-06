На Балтфлоте прибавилось "ударников"

Комиссия Министерства обороны по итогам проверки приняла решение о присвоении почетных наименований "ударные" 21 подразделению Балтийского флота.

В числе прочих право носить такое звание заслужили корвет "Бойкий", малый ракетный корабль "Серпухов", морской тральщик "Александр Обухов", десантный катер на воздушной каверне "Мичман Лермонтов", а также подразделение, на вооружении которого находятся ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

В ходе проверки корабли совершали выходы в море с отработкой задач по предназначению и проведением различных внутрикорабельных учений, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. Военнослужащие береговых подразделений сдавали зачеты по тактической, инженерной и медицинской подготовкам, специальной подготовке, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

По результатам проведенной проверки подразделений, представленных к присвоению наименования "ударное", комиссией центральных органов военного управления было определено их соответствие установленным критериям. Торжественное вручение атрибутов "ударников" состоится в начале нового учебного года.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)