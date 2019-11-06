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Независимое военное обозрение

Украину практически пригласили в НАТО

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Украинские военные на территории военной базы в селе Перевальное недалеко от Симферополя
Украинские военные на территории военной базы в селе Перевальное недалеко от Симферополя.
Источник изображения: © РИА Новости, Андрей Стенин

Для вступления в альянс Незалежная должна обеспечить права меньшинств

"Все члены альянса согласились с тем, что Украина станет членом НАТО", заявил Йенс Столтенберг в интервью на канале "1+1". Из его слов однозначно следует, что Североатлантический блок поможет Киеву проводить реформы и совершенствовать страну и нацию по западному образцу. Ранее выступая в Раде, он также подчеркнул, что советники НАТО продолжат работать с Украиной, и это касается не только военной сферы, но и других направлений строительства государства и гражданского общества. Столтенберг призвал украинцев внедрить евроатлантические принципы и лучшие практики. В частности он остановился на необходимости обеспечить права меньшинств, в том числе и сексуальных.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что внешнее управление для Украины остается по-прежнему генеральной линией Запада в его геополитических устремлениях в данном регионе. Генсек НАТО еще раз напомнил, что подготовка солдат и командиров в соответствии со стандартами альянса продолжится и, судя по всему, усилия Брюсселя в этом направлении будут наращиваться.

Вернемся к интервью. На прямой вопрос журналиста, – стремится ли НАТО удерживать Украину в отношениях между Москвой и Европой в "серой зоне", Йенс Столтенберг промямлил, что-то неопределенное о сорока партнерах альянса. И затем все же проявил некоторую откровенность, заявив, что путь в НАТО очень и очень долг и членство в организации надо заслужить. Похоже, за эту честь украинцы продолжат платить своей кровью и Западу мало тех, кто уже погиб в Донбассе. В ответном слове президент Украины Владимир Зелинский заявил: "Сегодня мы готовы своими делами доказать, что Украина заслуживает такого формата отношений с альянсом". Многообещающее высказывание. Не так ли?

Затем последовали выступления других лиц, с стиле знакомом моим ровесникам по советскому периоду. Вице – премьер-министр правительства Незалежной по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рапортовал Йенсу Столтенбергу на совместном брифинге в Одессе: "Украина сделала свой выбор, и это членство в НАТО. Альянс также сделал свой выбор в 2008 году, когда на саммите в Бухаресте он решил, что Украина станет членом НАТО. Мы исходим из того, что это решение будет выполнено. который я представляю, является первым правительством, которое четко поставило цель добиться соответствия критериям членства в Североатлантическом союзе за пять лет". Из этого индивидуума во времена СССР получился бы неплохой комсомольский, а может и коммунистический вожак, которому все равно, чью пятую точку лизать, лишь бы быть среди элиты. Не сложно представить себе кем бы стал этот господин, окажись он на оккупированной нацистами территории в годы Великой отечественной войны.

К сожалению, предпочтение личных интересов над государственными свойственно элите в нашем народе и обострение сего недуга состоялось в 1917 году, сейчас мы являемся свидетелями последствия тех событий. Впрочем, эти господа игнорируют и факты из далекого прошлого нашей страны. Беды отечества нашего начались в далекие средние века, когда Киевская Русь пала в борьбе с завоевателями из-за междоусобицы. Похоже, история никого ничему не учит.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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