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Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил коллектив ВУ МО РФ с юбилеем

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военный университет Министерства обороны России – правопреемник прославленных советских вузов: Военно-политической академии имени Ленина, Военного института иностранных языков, Военно-финансовой и Военно-юридической академий, Львовского военно-политического училища и Московской военной консерватории. Накопленный поколениями преподавателей опыт послужил надежной основой для совершенствования и развития научных школ и направлений.

За прошедший век вуз прочно утвердился в числе ведущих мировых образовательных центров подготовки специалистов военно-гуманитарного, финансово-экономического, военно-юридического, филологического и военно-дирижерского профилей, подчеркнул в своем приветствии коллективу прославленного учебного заведения генерал армии Золотов .

"Военным университетом заложен прочный фундамент развития современной военно-научной и педагогической деятельности, воспитаны многие поколения офицеров, стоящих на защите Отечества. Очень важно, что учебное заведение не только сохранило наследие ветеранов alma mater – выдающихся военачальников, педагогов и наставников, но и приумножило замечательные традиции отечественной военной школы, внесло масштабный вклад в укрепление российской государственности, развитие национальной науки и культуры", – сказал глава ФСВНГ.

Особой благодарности заслуживает университетская подготовка кадров для войск национальной гвардии Российской Федерации. Профильный факультет вуза выпустил более тысячи высококвалифицированных специалистов, которые достойно служат в органах по работе с личным составом округов, воинских частей и соединений Росгвардии. Они вносят свой весомый вклад в качественное выполнение Федеральной службой возложенных задач, проявляют высокий профессионализм, патриотизм и верность долгу.

"Убежден, что бережный подход к сохранению богатой ратной истории в сочетании с внедрением передовых методик учебной и научно-исследовательской деятельности позволят учебному заведению и в дальнейшем уверенно держать высокую планку одного из лидеров системы военного образования в Российской Федерации!", – заявил генерал Виктор Золотов. Он также пожелал коллективу Военному университету дальнейшего процветания,  благополучия и новых успехов в служении Отечеству.

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