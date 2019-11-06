"Блэк Хок Ап"

Предполётный осмотр "рабочей лошадки" армейской авиации США — вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk

Если бы основной многоцелевой вертолет армии США UH-60 Black Hawk отметился только в октябрьских событиях 1993 года в столице Мозамбика, а затем стал главным героем книги и художественного фильма Ридли Скотта "Падение черного ястреба" (Black Hawk Down), этого уже бы хватило для всемирной известности. Однако настоящая рабочая лошадка американских армии, флота и спецназа, сменившая легендарные "Ирокезы", знаменита и без такой славы — более 40 лет в строю, более 4000 построенных экземпляров, служба в трёх десятках армий мира. В предлагаемом ролике можно посмотреть на предполётный осмотр "Черного ястреба" — немолодого, обжитого экипажем и… не собирающегося на покой.