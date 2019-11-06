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Деловая газета "Взгляд"

Эрдоган пообещал ни у кого не спрашивать разрешения для покупки истребителей у России

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Источник изображения: Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключает возможности покупки у России истребителей, Анкара не будет для этого спрашивать разрешения у кого-либо.

"Когда мы покупали С-400, мы ни у кого не спрашивали [разрешения], если мы примем решение, то мы их купим", – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что в случае отсутствия решения по F-35 Турция предпримет шаги в направлении покупки российских истребителей.

Эрдоган также напомнил, что Турция просила у США продать ей системы ПВО Patriot, однако всякий раз получала отказ, передает РИА "Новости".

"Они ссылались на Конгресс, а поскольку он всегда отвечал негативно, они нам не могли их продать. Но ты мне не продаешь то, что мне нужно, а потом требуешь, чтобы я брал у тебя разрешение – это нарушение суверенитета страны. Мы не та страна, которая такое допустит", – сказал турецкий лидер.

Ранее турецкие СМИ заявили, что Москва и Анкара близки к заключению соглашения о поставках 36 истребителей Су-35. Вице-премьер России Юрий Борисов не исключал, что Турция может сделать выбор в пользу российских Су-35 и Су-57.

Турция задумалась о покупке российских истребителей после того, как США исключили ее из программы производства F-35 в связи с приобретением ЗРК С-400 у России.


Сергей Гурьянов

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
ПАК ФА
С-400 Триумф
Су-35
Персоны
Борисов Юрий
Эрдоган Реджеп
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