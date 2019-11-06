"Василий Быков" прибыл на учения в Средиземное море

Носитель ракет "Калибр-НК" патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" вошел в Средиземное море, где в составе российской эскадры проведет учения с ВМС ряда стран Южного Средиземноморья.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

"В понедельник "Василий Быков" прошел через черноморские проливы и вошел в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Одной из задач дальнего похода патрульного корабля станет участие в учениях с кораблями двух стран Южного Средиземноморья", - собеседник агентства.

Патрульный корабль "Василий Быков" - головной корабль проекта 22160. Разработан в Северном ПКБ (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Построен на Зеленодольском судостроительном заводе. Передан флоту в декабре 2018 года.

В октябре "Василий Быков" на несколько дней заходил в Средиземное море. Во время дальнего похода он посетил греческий порт Пилос, где русские моряки приняли участие в мероприятиях, посвященных 192-й годовщине Наваринского морского сражения.