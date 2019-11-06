США признали отставание от России в сфере РЭБ

В сфере радиоэлектронной борьбы американская армия отстает от России и Китая. По мнению аналитиков издания Breaking Defense, США находится на втором или третьем месте в области оснащения и применения систем РЭБ.

Издание цитирует слова эксперта в области вооружений Алана Шаффера, который в ходе конференции АОС Electronic Warfare прямо заявил: "Мы ведем борьбу за электромагнитный спектр, и я не уверен, что мы победим". Аналитик также отметил, что по сравнению с НАТО и США российские комплексы РЭБ "чертовских хороши".

"В отличие от США в 1990-е годы, Россия никогда не прекращала заниматься радиоэлектронной войной. Теперь они достаточно уверены в своих способностях, чтобы активно глушить GPS во время учений НАТО", - считает Шаффер.

Тем не менее американские военные приступили к восстановлению систем РЭБ. Одновременно ведутся разработки по созданию комплексов подавления связи и навигации.

Кстати

Ранее сообщалось, что американские военные пренебрегают правилами радиоэлектронной безопасности. К примеру, во время учений военнослужащие держат свои мобильные телефоны включенными, выдавая свое точное местоположение. Командование также забывает разрабатывать резервные планы на случай, если их основные коммуникации связи будут заблокированы.

Николай Грищенко