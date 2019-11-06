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Российская газета

Ракетное возмездие: "Точка" ударила по террористам в горах Латакии

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Источник изображения: rg.ru

Сирийская правительственная армия впервые после долгого перерыва применила по боевикам незаконных вооруженных формирований тактический комплекс "Точка-У".

Об этом свидетельствуют обнародованные в социальных сетях фотографии упавших где-то горах провинции Латакия остатков ракеты с приборным отсеком, твердотопливной двигательной установкой и отсеком управления. О том, насколько эффективно сработала боевая часть, пока информации нет.

В Сирии это оружие применяется, по некоторым данным, с конца 2012 года. Всего по противнику был выпущен не один десяток ракет, в том числе и модификации "Точка-У", которая может с высокой точностью бить на 120 км.

Вес самой ракеты может достигать более 2000 кг, а масса осколочно-фугасной боевой части превышает 480 кг.

Известно, что кроме имевшихся боеприпасов, поставленных во времена Советского Союза, подобные средства поражения до начала войны приобретались сирийцами еще в Северной Корее. Правда, точные объемы поставок не известны.

Плавающая трехосная пусковая установка 9П129 комплекса выполнена на шасси БАЗ-5921 Брянского автозавода, она весит 17 800 кг. Мощность двигателя - 300 л.с. Максимальная скорость - до 70 км/ч по шоссе и 8 км/ч на плаву. Запас хода - 650 км. Экипаж состоит из 4 военнослужащих. Всего на вооружении армии Сирии имеется 18 таких боевых машин.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Сирия
Продукция
Точка-У
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