"Все согласились": Украину ждут в НАТО

Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО

Идею вступления Украины в НАТО поддержали все члены альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. В последнее время этот вопрос обсуждается все более активно, но даже украинские политики считают реализацию этих планов невозможной в ближайшие годы. Этому препятствует ряд обстоятельств, в частности, территориальный конфликт на Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью телеканалу "1+1", что Украина вступит в альянс. По его словам, с этим согласились все союзники.

"Черногория присоединилась к НАТО лишь два года назад, Северная Македония станет членом НАТО через несколько месяцев, и мы видели это раньше - после падения Берлинской стены. Польша, страны Балтии - никто даже в мечтах представить не мог, что они будут в НАТО", - напомнил Столтенберг.

Он пообещал, что военно-политический блок поможет Киеву усилить реформы и модернизировать общество, чтобы дать возможность стране вступить в организацию.

У генсека альянса уточнили, не оставит ли НАТО Украину "серой зоной" между Россией и Европой. В ответ Столтенберг напомнил, что эта страна - один из 40 партнеров альянса. "Для некоторых стран партнерство - это первый шаг к членству. Но для всех стран партнерство - это отношения с НАТО на постоянной основе. Следует понимать, что есть большая дистанция между статусом "никаких отношений" и "полноценное членство", - подчеркнул он.

По его словам, чтобы обеспечить полноценное членство Украины в блоке нужно подумать, что организация может сделать совместно с Киевом.

В конце прошлого месяца президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна намерена ускорить подготовку к вступлению в НАТО. Государство готово на практике доказывать, что "заслуживает такого формата отношений", подчеркнул украинский лидер.

По его словам, Украина готова перейти на новый уровень сотрудничества с организацией, то есть присоединиться к программе расширенных возможностей альянса.

В этом контексте генсек альянса также обратил внимание на роль России в этом процессе. Он заявил, что не собирается слушать ее мнение: позиция Москвы по данному вопросу ничего не решает, поскольку не существует закона, который бы позволял стране влиять на процесс вступления других государств в НАТО. Столтенберг подчеркнул, что решение о вступлении Украины в организацию будут принимать 29 членов альянса.

Он напомнил о принятом в 2008 году решении, что Украина войдет в состав альянса после того, как проведет ряд преобразований в стране. "Украина однажды станет членом НАТО, и это решение остается в силе", - заверил он.

Заседание комиссии НАТО - Украина с участием Столтенберга, в рамках которого и обсуждался данный вопрос, прошло в Киеве 31 октября.

В итоговом заявлении комиссии указывалось, что Североатлантический альянс поддерживает решения, принятые на саммите в Бухаресте и последующих саммитах, касающиеся вступления Украины в военно-политический блок.

Этот вопрос поднимался еще во время встречи Столтенберга и Зеленского в Нью-Йорке, сообщил генсек НАТО 27 сентября. Он не назвал возможные сроки, но отметил, что двери организации остаются открытыми. По его словам, и Украина, и альянс должны сосредоточиться на реформах, укрепить украинские институты безопасности и обороны. Столтенберг подчеркнул, что НАТО "помогает Украине двигаться в сторону членства" в блоке.

Впрочем, на этом пути перед Киевом встает ряд нерешенных проблем, а одна из ключевых - внутренний конфликт. В ноябре прошлого года на это указывал внефракционный депутат Верховной рады, сопредседатель "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Бойко.

"Нас в НАТО никто не возьмет, есть пункт шестой устава: если в стране есть территориальный конфликт, она не может быть членом НАТО, ее туда не принимают. Мы должны сотрудничать с НАТО так же, как мы должны сотрудничать со всем миром, и брать лучшее, что у них есть", - сказал он во время выступления в парламенте.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович, в свою очередь, объяснял телеканалу NewsOne, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе, поскольку государство не соответствует стандартам этих организаций. "В НАТО нас никто не брал, не берет, и не будет брать. Об этом говорят на каждом углу, в том числе и руководители блока", - подчеркнул депутат.

Он также указывал на неразрешенные конфликты, из-за которых членство в военно-политическом блоке невозможно.

Сами заявления о существовании такой возможности Рабинович назвал враньем. К тому же, как он отметил, для вступления в альянс Украина должна будет вложить порядка $120 млрд, а в ближайшие 40 лет у государства таких средств не будет.

Кристина Сизова