Печат (Сербия): великий натовский обман

Северная Македония оказалась в глупой ситуации. Премьер Заев и его соратники ошиблись в расчетах - в ЕС македонцев не возьмут, а после вступления в НАТО Запад и вовсе утратил к ним всякий интерес. О стратегии гибридной войны, с помощью которой Македонию вовлекли в НАТО, пишет сербская Печат.

Северная Македония - очень поучительный пример того, что случается с государствами, которые основывают свою политику исключительно на дипломатии, не опираясь на данные своих разведывательных служб. Опытные государственники знают, что это напоминает "блуждание в темноте", в которой вас поджидают политические и дипломатические ловушки и капканы. Поэтому опытные политики не предпринимают никаких действий без предварительных консультаций с разведкой и ознакомления с самыми достоверными и проверенными разведданными. Ничто не мешает получить необходимые данные от дружественного вам государства, если у вас нет собственной службы, способной проверить информацию и признать ее достоверной. Во время правления Зорана Заева Северная Македония совершенно забыла и запустила свои службы разведки и безопасности, и в конце концов поплатилась за это. Пример этой страны настолько поучителен, что его, несомненно, будут проходить в вузах, изучая дипломатию и систему безопасности.

Политическая ошибка Зорана Заева

Итак, политика Зорана Заева, которая решила судьбу государства и (северо)македонского народа, привела к глубокому кризису. Но это еще мягко сказано. После того как Европейский Союз отказался начать переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией, эта политика Заева просто зашла в тупик. Решение ЕС преподносится как большой сюрприз и стратегическая ошибка, к которой Европейский Союз подтолкнул президент Эммануэль Макрон при поддержке Голландии и Дании. Однако это не меняет глупой ситуации, в которой оказалась Македония. Заев и его проалбанские политические соратники не скрывают, что согласились на все, что от них требовали, в обмен на заманчивые обещания. Руководители полностью проигнорировали волю македонского народа и поступились почти всеми национальными интересами македонцев, чтобы достичь одной цели - облегчить себе вступление в Европейский Союз и обеспечить экономическое процветание. По замыслу политиков, народ впоследствии понял бы весь масштаб их политических замыслов и поворотов и согласился бы с ними, посчитав дальновидными и правильными.

Афера "Рэкет"

Всю грязную подноготную политики Зорана Заева полностью раскрывает коррупционная афера "Рэкет". Что касается его личных качеств и особенностей характера, то Заев раскрылся благодаря розыгрышу двух российских ребят, которые в разговоре с ним представились украинским президентом Петром Порошенко и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Такое впечатление, что маску с лица Заева сорвал ветер с востока, который бывает не столь разорителен для Балкан, как западный, но и он способен посбивать расставленные там Западом пешки. Стало понятно, что Заев готов стать коррупционером и будет коррупционером, так как не видит в этом ничего необыкновенного или ненормального.

Поэтому неудивительно, что из-за аферы "Рэкет" и связей с македонской звездой и шоуменом Бокием 13 Заев оказался напрямую причастен к коррупции и вымогательству в огромных размерах. Из-за скандала доверие утратил не только Заев и его кабинет, но и государственные институты, так как одна из главных фигуранток скандала Елица Янева является главой Специальной прокуратуры Северной Македонии.

И все же маловероятно, чтобы западные лидеры из-за этого заблокировали движение Македонии на пути в Европейский Союз. Нам известно, что своих прислужников (а Заев именно им и является) они финансируют, только пока не приведут их к власти, а после обучают их красть. Потом они все это тщательно фиксируют и используют для шантажа, чтобы такие люди всегда были верны и послушны Западу.

Заев тяжело перенес этот удар, поскольку нанес его тот институт, от которого он ожидал безусловной поддержки и терпимости (такой же, с которой сам Заев безусловно принимал все его игры и предложения). Таким был "дипломатический" договор. Для Заева начало переговоров о вступлении в Европейский Союз стало бы спасением, так как отвлекло бы внимание общественности от неприятных скандалов. Но этого не произошло, и Заев потерпел полный крах как на внутренней, так и на международной арене. У премьера остается всего один козырь, который он пускает в ход, - демократичность. Решение об отставке Зоран Заев принял не из протеста и не в состоянии аффекта. Это решение глубоко обосновано и единственно возможно в ситуации, в которой он оказался. Заев теперь пытается выставить себя жертвой обмана и даже заговора против македонского народа. Однако заявление об его отставке и настойчивое желание провести выборы как можно скорее - еще одна политическая ошибка. Хотя в Европе и Сербии кое-кто купился на его обман, даже смешно подумать, что все, что связано с Зораном Заевым и его работой в качестве премьер-министра, имело хоть какое-то отношение к демократии.

Паралич системы разведки и безопасности

Для Запада демократия - это широкое и обтекаемое понятие, когда речь идет о малых и нестабильных государствах, которые нужно подчинить интересам НАТО. Воля большинства в таких случаях не важна и только мешает "демократическим процессам".

Сейчас Заев рассчитывает на короткую память электората и на новые грязные игры влиятельных западных спецслужб. Он надеется, что удержаться у власти ему помогут те, кто его к ней привел благодаря вероломной игре в рамках гибридной войны. Конечно, они сделали это ради собственных интересов, а не ради интересов македонского народа.

Игры разведок и скандалы вокруг действий спецслужб повлияли на Северную Македонию, сделав ее точь в точь такой, какой ее хотел видеть Запад. Поэтому стоит вспомнить, как начиналась масштабная операция западных спецслужб, направленная на устранение "вредного российского влияния" в Македонии. Все началось с громкого скандала из-за прослушки. Именно Зоран Заев, который тогда был малозначительной политической фигурой и не пользовался поддержкой македонского народа, раздул скандал в связи с незаконным прослушиванием многих обывателей (речь шла о 20 тысячах граждан) и политических противников (в качестве примера Заев приводил самого себя) власти. У него имелись "убедительные доказательства" - записи прослушанных разговоров, которые он дозированно публиковал.

Подлинность записей, которыми располагал Заев, так никогда и не была подтверждена. Но этот скандал полностью парализовал македонскую систему разведки и безопасности в решающий момент, когда подрывался авторитет государственных институтов и существовавшей власти, хотя именно тогда необходимо было делать все возможное, чтобы помешать этому.

Заев начал публиковать видео- и аудиозаписи под названием "Информационные бомбы", и с самого начала было ясно, что за ним стоит какая-то мощная разведывательная служба. Учитывая исключительную дипломатическую и медиа-поддержку Запада, можно с большой долей уверенности предположить, кто предоставил Заеву записи и кто координировал эту секретную операцию, целью которой было скомпрометировать правительство партии ВМРО-ДПМНЕ. Ее обвинили в пророссийской ориентации, поскольку она с трудом соглашалась на то, что от нее требовали.

Вполне возможно, албанские спецслужбы внедрились в центр македонской контрразведки и предоставили записи Заеву как македонскому политику, который будет преследовать албанские интересы. Однако наиболее вероятен другой вариант: всю операцию провело американское ЦРУ, которое способно все контролировать, располагает современной техникой и может самостоятельно прослушивать нужных людей. Кроме того, ЦРУ способно оказывать влияние на албанцев и греков для того, чтобы добиться конечной цели - сделать Македонию членом НАТО.

"Тиранская платформа"

Бывший тогда премьер-министром Никола Груевский понимал, откуда ветер дует, и обвинил Заева в том, что он "незаконно и при помощи иностранных спецслужб организовал сеть прослушивания высшего македонского руководства, чтобы собрать компрометирующие сведения и с их помощью заставить правительство уйти в отставку". Однако одно дело - понимать, а другое дело - доказать. Этот скандал сильно подорвал позиции правительства Груевского, так как под давлением западных дипломатов он был вынужден наказать "виновных", тем самым практически признав злоупотребления. Поддавшись давлению, правительство Груевского попалось в очередную коварную ловушку. Так критика и обвинения помогли маленькой партии Заева при участии албанских фракций скинуть Груевского с власти.

Трудно поверить в то, что "Тиранская платформа" появилась благодаря авторитету Зорана Заева среди албанцев, как и в то, что Преспанский договор, закрепивший греческое вето на название Македония, стал результатом его политики. Все это организовали и реализовали спецслужбы НАТО.

В дальнейшем, как предполагалось, Заев должен был укрепить свою власть, изгнав политических противников. Многих судили за участие в беспорядках в Собрании. Осужден были и лидер партии ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевский, который из-за давления и преследований решил бежать из страны. Запад смотрел на все это благосклонно, полагая, что это поможет устранить российское влияние, а в этом деле все средства хороши.

Бегство Груевского тоже похоже на совместную операцию нескольких разведывательных служб, подконтрольных НАТО, так как в Венгрию он бежал через Албанию и Черногорию. Его полностью контролировали западные и албанские спецслужбы, которые точно знали о подготовке к побегу и могли помешать ему, если бы были в этом заинтересованы. Они намеренно закрыли глаза на происходящее и отпустили Груевского, чтобы еще больше ослабить его партию и укрепить позиции Заева.

Ошибочные расчеты

После "победы" на выборах, уже в качестве премьера Македонии, Зоран Заев не доверял своей разведке и контрразведке, так как все это время прямо конфликтовал с ними и утверждал, что они следят за ним и прослушивают его. По многим причинам эти спецслужбы тоже ему не доверяли. Поэтому, проводя свою политику, Заев не учитывал информацию своих спецслужб и полностью доверился западным дипломатам. Он выполнял все их требования и условия вне зависимости от того, насколько они вредят интересам Македонии и македонского народа. Из-за нехватки информации от собственных спецслужб все, что ему оставалось, это слушать и верить тому, что ему обещали дипломаты.

Оппозиционеры в центре города Скопье в день референдума о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018 Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Хуже того, Заев сам или по чьему-то наущению направил свою разведку по ложному следу. Вместо того чтобы сориентировать македонские спецслужбы, которые и без того малы и обладают скромными возможностями, на центры, где принимаются судьбоносные решения и от которых зависит судьба Македонии, Заев нацелил весь разведывательный аппарат против Сербии, единственного государства в его окружении, которое ничем Македонии не угрожало. Заев отдал распоряжение следить за всем штатом сербского посольства. Вот так македонские спецслужбы вместо того, чтобы защищать Македонию, были вынуждены служить западным разведцентрам, которые ведут гибридную войну против Сербии.

Сегодня уже совершенно ясна стратегия гибридной войны, с помощью которой Македонию вовлекли в НАТО, что и было целью Запада. Скандал с прослушкой полностью сломил сопротивление агрессии; "Тиранская платформа" обеспечила Заеву албанскую поддержку для прихода к власти; судебным преследованием политических противников Заев укрепил свою власть, а Преспанский договор закрепил его долгосрочную политику, призванную разрешить все македонские споры и проблемы и привести Македонию вне очереди и по облегченному пути в состав Европейского Союза. Разумеется, все, что связано с этим планом, координировали спецслужбы НАТО, прежде всего американские.

Заев и его политические соратники ошиблись в расчетах, посчитав, что конечная цель всей этой гибридной операции - вступление Македонии в Европейский Союз, а вступление в НАТО - лишь обязательная промежуточная задача. Теперь македонские власти поняли, что их обманули и что после вступления в военный альянс Запад к Македонии утратил всякий интерес.

Любан Каран (Љубан Каран)