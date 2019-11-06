Нужно ли тратиться ВСУ на чешские САУ

Министерство обороны Украины в ближайшей перспективе планирует заменить сразу два артиллерийских образца калибра 152-мм: буксируемую Д-20 и самоходную 2С3 "Акация". Причем на колесную САУ, да еще и иностранного производства - чешскую "Дана-М2".

И выбор, мягко говоря, странный, пишет автор украинского издания "Деловая столица". Начнем с калибра. Тот образец, который уже два года привозят на оружейную выставку "Зброя і безпека" имеет калибр 152-мм. То есть артиллеристы, которые уже третий год заявляют о переходе на стандарт НАТО 155 мм тут же планируют и дальше оставаться на советском калибре.

Во-вторых, машина колесная. А ведь у нас уже разрабатывается аналогичная самоходная установка 2С22 "Богдана". Причем натовского калибра и на отечественной базе. Мало того, на той же выставке как от производителей, так и от военных звучало, что машина вот-вот получит ствол и сразу пойдет на испытания (чуть ли не государственные).

То есть чисто теоретически окажется, что на вооружении ВСУ будет сразу две колесные САУ, причем на разной базе и разного калибра! И как это согласуется со стандартизацией всего парка вооружений? Ведь мы прекрасно отдаем себе отчет, что постановка на вооружение той же Д-20 было вынужденной мерой, обусловленной войной на Донбассе.

И еще один немаловажный момент - количество. Ныне на вооружении ВСУ состоит минимум 150 гаубиц Д-20 и еще столько же 2С3. То есть нужно купить 300 самоходных "Дан". При этом вряд ли будет развернуто их серийное производство под нужды Украины, ведь, насколько я понимаю, ныне эти машины не производятся и все модификации - это переделка ранее изготовленных машин. А значит, мы можем рассчитывать исключительно на машины складского хранения. Но таковых в Чехии после десятилетий распродаж по состоянию на 2016 г. было всего около 40.

Правда, есть они на вооружении в Польше, однако о возможном снятии с вооружения информация автору не попадалась.

Таким образом, решение закупать "Даны" если и имеет свои плюсы, то только в рамках ведения активных боевых действий - как некая временная замена в войсках , ресурс стволов которых почти полностью исчерпан за пять лет войны. Но не более того - продать их нам со складов смогут буквально несколько десятков, то есть полноценно заменить и буксируемые, и самоходные орудия 152-мм "Дана" явно не сможет.

И использовать их ВСУ будут в случае закупки точно до момента исчерпания советских запасов снарядов. А после нескольких серьезных пожаров на складах и войны на Донбассе этот момент может наступить достаточно скоро. В таком случае имеет ли смысл возиться с принятием на вооружение образца, который очень скоро станет не нужен?