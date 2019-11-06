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Военное обозрение

"Wilk" и "Borsuk": министерство обороны Польши выбрало направление модернизации армии

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Польша утвердила план развития сухопутной компоненты национальных вооружённых сил на ближайшую перспективу и расставила приоритеты, в рамках которых собирается двигаться к оборонной достаточности.

Источник изображения: polska-zbrojna.pl

Так, подписанный министром обороны Польши Мариушом Блащаком "План технической модернизации на 2021-2035" содержит более двух тысяч пунктов.

Приоритетом станут модернизация танков Leopard 2A4 до стандарта Leopard 2PL, приобретение большего количества колесных бронетранспортеров Rosomak различных версий, закупка танков нового поколения под кодовым наименованием "Wilk", а также введение в эксплуатацию инновационных боевых машин пехоты "Borsuk".

При этом модернизация "Леопардов" осуществляется уже с 2015 года. У версии "2PL" должна быть улучшая башня, система стабилизации, а также новые наблюдательные устройства для наводчика и командира экипажа.

Но особые надежды Польша возлагает на новый проект танка "Wilk", который должен заменить в парке боевых машин Т-72 и PT-91, а также на перспективные БМП "Borsuk". Главным преимуществом последней называется то, что её производство может быть развёрнуто очень быстро.

Кроме того, программа модернизации армии включает в себя закупки новых артиллерийских систем и вертолётов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
Leopard-2
PT-91
Rosomak КТО
Т-72
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