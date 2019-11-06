Первые пуски новейшей турецкой ПКР ATMACA с корабля попали на видео

Турецкий корвет TCG Knalada (F-514) успешно провел в Синопе квалификационный пуск управляемой ракеты ATMACA, являющейся национальной разработкой.

Источник изображения: topwar.ru

Впервые стрельбы ATMACA были осуществлены с нашей надводной платформы

- отмечают в местных СМИ.

Противокорабельная ракета ATMACA создавалась компанией Roketsan с 2005 года. Она, главным образом, предназначена для снаряжения корветов проекта MILGEM, к которым относится и обозначенный корабль.

До указанных стрельб новое оружие проходило тестирование только в ходе наземных пусков. В качестве силовой установки ПКР выступает турбореактивный двигатель TR140, выпускаемый французской компанией Safran. При старте используется твердотопливный ускоритель. В будущем предполагается установка турецкого малогабаритного турбореактивного двигателя KALE 3500.

Внешний вид и конструкция ракеты близки к американской ракете Harpoon. Однако специфически устроены рули и стабилизаторы. Запуск осуществляется из схожей пусковой установки, состоящей из четырех контейнеров.

Носителем ATMACA станут корветы семейства MILGEM. Однако первые три корабля данного проекта построены без данной ракетной установки, ей был вооружен только четвертый представитель типа. Стрельба с его борта и попала на видео.