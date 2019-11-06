Жертв на Донбассе прибавится

В ближайшие дни Украина получит из Канады первую партию снайперских винтовок.

Об этом в интервью Укринформу рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар после завершения визита в Канаду, передает "Деловая столица".

"Сейчас на завершающем этапе находится оформление документов на поставку снайперских винтовок. Задержка возникла не с канадской стороны, а от партнеров, которые поставляют составные части. Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет в Украине", - сказал Боднар.

По его убеждению, это откроет двери к расширению спектра сотрудничества.

"Мы также обсудили создание специального механизма консультаций на уровне министров обороны, которые могли бы предметно говорить о потребности украинской армии, передавать эту информацию канадской стороне и сразу понимать, что возможно обеспечить, а что - нет. Надеюсь, первый подобный контакт состоится в конце ноября" , - отметил дипломат.

Напомним, 3 июля премьер-министр Канады Джастин Трюдо напомнил, что Оттава внесла Украину в список государств, которым позволено продавать оружие.