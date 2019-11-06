Британия продолжит обучать украинских военнослужащих

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о продлении программы обучения украинских военных на три года, до марта 2023 года.

Основанная после возвращения Крыма Россией миссия уже позволила подготовить более 17 500 военных Украины.

В сентябре Уоллес посетил восток Украины, где побывал на линии разграничения. "Увиденное показало решимость ВС Украины защищать территориальную целостность", - заявил министр.

"Вот почему мы продлеваем нашу миссию. Чтобы обучить тысячи человек персонала и продолжить менять ситуацию",- цитирует "Коммерсант" Уоллеса.