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Военно-промышленный курьер

Британия продолжит обучать украинских военнослужащих

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о продлении программы обучения украинских военных на три года, до марта 2023 года.

Основанная после возвращения Крыма Россией миссия уже позволила подготовить более 17 500 военных Украины.

В сентябре Уоллес посетил восток Украины, где побывал на линии разграничения. "Увиденное показало решимость ВС Украины защищать территориальную целостность", - заявил министр.

"Вот почему мы продлеваем нашу миссию. Чтобы обучить тысячи человек персонала и продолжить менять ситуацию",- цитирует "Коммерсант" Уоллеса.

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
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